Las iniciativas de la marca llegan en un contexto favorable para la empresa. Durante el primer semestre del 2026, La Fidelia creció entre 12% y 13% frente al mismo periodo del año anterior, pese al impacto del Fenómeno del Niño en el consumo de infusiones y el abastecimiento de insumos. Con ese desempeño, proyecta cerrar el año con un avance de 15% y mantener su hoja de ruta para los próximos años.

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Nuevas tiendas propias en Lima y provincias

La expansión de tiendas propias se ha convertido en uno de los principales ejes de crecimiento de La Fidelia. La estrategia comenzó en el 2024 con la apertura de su primer “espacio de experiencias” en el C.C. Real Plaza Salaverry (Jesús María), un módulo de 28 m² concebido para acercar la marca al consumidor.

“La gente nos pedía un espacio físico donde pudiera probar, oler, ver y comprar todo el portafolio”, explicó Álvaro Orjeda, gerente general de Monteoro Alimentos, empresa peruana propietaria de La Fidelia.

A mediados de julio del 2026, La Fidelia inauguró su segunda tienda en Plaza San Miguel, de 44 m², casi el doble de la primera. Aunque evitó revelar el monto desembolsado, el ejecutivo señaló que la implementación demandó una “inversión fuerte” y reconoció que “una implementación es bastante onerosa y toma tiempo”.

Tras validar este formato, La Fidelia prevé abrir entre uno y dos puntos más en Lima durante el 2026 y ya negocia con dos centros comerciales, priorizando ubicaciones en Lima Moderna. Para el 2027, proyecta sumar entre cinco y seis tiendas y expandirse a provincias. Arequipa, Piura y Cusco son las principales ciudades que evalúa para abrir sus primeros locales.

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Lanzamiento de nueva marca

Monteoro Alimentos, empresa propietaria de La Fidelia, ampliará su portafolio con una tercera marca en el cuarto trimestre del 2026. Actualmente, cuenta con La Fidelia, enfocada en infusiones y tés premium de identidad peruana; y TBox, propuesta de sabores globales, lanzada en mayo del 2025.

“Queremos estar presentes en tres perfiles de clientes distintos, dependiendo de su capacidad de gasto”, afirmó Orjeda, tras mencionar que la nueva marca tendrá un ticket promedio cercano a los S/ 20 y será “un poco más económica” que La Fidelia y TBox.

La nueva marca apuntará a un consumidor más joven que busca “algo rápido, algo rico y algo fácil”, por lo que incorporaría formatos como productos en hoja suelta. La propuesta ofrecerá sabores “no tan complejos como los de La Fidelia, ni tan globales como los que tiene TBox”, y evalúa incorporar bebidas funcionales con beneficios para la salud.

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Nuevos mercados internacionales: Colombia y México

La Fidelia continuará su expansión internacional luego de ingresar a Chile en el 2024 y proyecta desembarcar en Colombia y México durante el último trimestre del 2027. Según explicó Orjeda, Chile fue el primer destino elegido por ser el mayor consumidor per cápita de infusiones de América Latina, aunque admitió que el ingreso implicó adaptarse a un mercado “más formal y orientado a documentos”.

Pese a esos desafíos, el ejecutivo aseguró que la operación ha tenido resultados positivos. Sobre los próximos mercados, señaló que Colombia y México fueron elegidos por tratarse de países “muy grandes y competitivos”.

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Segunda plata de producción

La Fidelia proyecta ampliar su capacidad productiva con una segunda planta. Actualmente, cuenta con una planta de 100 m² en el Cercado de Lima, donde integra oficinas, almacenes y producción, además de gestionar todo el proceso, desde la selección de la materia prima hasta el envasado. En el 2025, incorporó una línea de procesamiento 100% automatizada.

La nueva planta se construiría hacia el 2028, cuando la capacidad de la actual resulte insuficiente. La empresa evalúa instalarla en Lurín o Huachipa para ganar espacio, principalmente para almacenes.

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