La Fidelia nació a partir de una investigación iniciada en el 2012 sobre plantas medicinales peruanas.
La Fidelia nació a partir de una investigación iniciada en el 2012 sobre plantas medicinales peruanas.
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Sandra Reyes
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Una taza de cedrón ayacuchano inspiró a Álvaro Orjeda a crear La Fidelia, marca peruana de infusiones y tés gourmet. La marca nació en 2015 tras varios años de investigación y, con más de una década en el mercado, se consolidó entre las principales del segmento. Hoy, alista la expansión de su red de tiendas en Lima y provincias, el lanzamiento de una tercera marca y su ingreso a nuevos mercados internacionales. ¿Qué otros planes calienta?

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