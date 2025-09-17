Sector público: plantean que aguinaldos de julio y diciembre igualen la RMV| Foto: Composición
Gerardo Rosales Diaz
En pleno debate por el presupuesto público, se ha presentado en el Congreso de la República del Perú un proyecto de ley que busca elevar los aguinaldos de los servidores del Estado de S/ 300 a S/ 1,130. La propuesta abarcaría a funcionarios, docentes, personal de salud, miembros de las Fuerzas Armadas y pensionistas.

