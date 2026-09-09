El miércoles 9 de setiembre, el dólar en Perú comenzó el día sin variación, mientras los inversionistas evalúan el escenario de tasas de interés en Estados Unidos y el impacto de las tensiones geopolíticas.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.355. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.355 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una variación acumulada del 0% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.79 y se vende a S/ 3.359, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.340 a la compra y S/ 3.365 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar opera este miércoles con una ligera presión a la baja en los mercados internacionales, mientras los inversionistas evalúan el escenario de tasas de interés en Estados Unidos y el impacto de las tensiones geopolíticas.

En el ámbito internacional, el índice dólar (DXY), que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales divisas, retrocede alrededor de 0.1% y se ubica cerca de 98.6 puntos. El movimiento ocurre mientras el yen japonés se fortalece y el euro alcanza máximos de varias semanas.

A ello se suma la expectativa por los próximos datos de inflación de Estados Unidos, que serán determinantes para las decisiones de la Reserva Federal sobre sus tasas de interés.