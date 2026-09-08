El martes 8 de setiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, ante la cautela de los mercados ante los próximos datos de inflación de Estados Unidos, que serán determinantes para las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.356. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.360 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.12% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.790 y se vende a S/ 3.810, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.795 a la compra y S/ 3.806 a la venta.

Dólar - GEC

¿Cómo está el dólar a nivel global?

En el frente internacional, el dólar opera con cierta debilidad frente a las principales monedas, ante la cautela de los mercados ante los próximos datos de inflación de Estados Unidos, que serán determinantes para las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal.

Para el mercado peruano, el comportamiento del dólar estará condicionado tanto por los factores externos como por la evolución de los precios de los commodities y los flujos de capital hacia los mercados emergentes.

A nivel global, el escenario también incorpora una mayor incertidumbre por el repunte del petróleo —con el Brent acercándose a US$ 97 por barril— y las tensiones geopolíticas, factores que podrían generar episodios de mayor volatilidad cambiaria.