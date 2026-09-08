Dólar. (Foto: Cesar Campos / GEC)
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Redacción Gestión
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El martes 8 de setiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, ante la cautela de los mercados ante los próximos datos de inflación de Estados Unidos, que serán determinantes para las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.12% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.790 y se vende a S/ 3.810, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.795 a la compra y S/ 3.806 a la venta.

Dólar - GEC
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¿Cómo está el dólar a nivel global?

En el frente internacional, el dólar opera con cierta debilidad frente a las principales monedas, ante la cautela de los mercados ante los próximos datos de inflación de Estados Unidos, que serán determinantes para las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal.

A nivel global, el escenario también incorpora una mayor incertidumbre por el repunte del petróleo —con el Brent acercándose a US$ 97 por barril— y las tensiones geopolíticas, factores que podrían generar episodios de mayor volatilidad cambiaria.

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