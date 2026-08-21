Reciente medida de la SBS busca reducir la cantidad de dinero abandonado por los usuarios. Foto: Andina.
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José Carlos Reyes Leyva
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Muchos peruanos dejan dinero abandonado en cuentas de entidades financieras, lo cual en su conjunto suma varios millones de soles al año. La normativa de nuestro sistema financiero señala que los depósitos, títulos valores y otros bienes que permanezcan inactivos durante diez años en una entidad del sistema financiero, pasan automáticamente al Fondo de Seguro de Depósitos (FSD).

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