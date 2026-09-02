Las reglas legales y financieras para usar un inmueble como garantía de una deuda. Foto: Difusió
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Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

Una modalidad que que se hace más frecuente como garantía de deuda: La anticresis; un contrato mediante el cual una persona entrega un inmueble a otra. A diferencia de una compraventa, esta no implica que el propietario pierda definitivamente su bien.

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