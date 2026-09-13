Tal como había adelantado la propia presidenta Keiko Fujimori, se oficializó hoy en el Diario Oficial El Peruano el nombramiento de la nueva presidenta de EsSalud.

Se trata de Zulema Tomás, según la Resolución Suprema N° 038-2026-TR, que lleva la firma de la propia Fujimori, así como de Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

Específicamente se aclara allí que Tomás ha sido designada como representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social y, como tal, “desempeñará el cargo de presidenta ejecutiva” de EsSalud.

Vía la misma resolución también se dio por concluida la designación de Hilda Sandoval en ese mismo puesto. La funcionaria, que ya se desempeñaba como viceministra de Trabajo, había asumido la presidencia interina de EsSalud a inicios de agosto.

Vale recordar que Tomás fue ministra de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra, entre enero y noviembre del 2019. Tuvo que dejar el cargo tras cuestionamiento mediáticos y denuncias por presunto nepotismo.

Ello, en su momento, fue criticado por el propio Sheput, quien ahora la respalda. “Es competente. Tiene experiencia. Ha sido ministra de Martín Vizcarra. Ha habido preocupación, pero para mí no la hay”, mencionó la mandataria a RPP sobre la nueva presidenta ejecutiva de EsSalud.