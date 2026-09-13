Vía la misma resolución también se dio por concluida la designación de Hilda Sandoval, que venía ocupando la presidencia de EsSalud de forma interina. (Foto: USI).
Vía la misma resolución también se dio por concluida la designación de Hilda Sandoval, que venía ocupando la presidencia de EsSalud de forma interina. (Foto: USI).
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Redacción Gestión
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Se trata de Zulema Tomás, según la , que lleva la firma de la propia Fujimori, así como de Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

Específicamente se aclara allí que Tomás ha sido designada como representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social y, como tal, “desempeñará el cargo de presidenta ejecutiva” de EsSalud.

Vía la misma resolución también se dio por concluida la designación de Hilda Sandoval en ese mismo puesto. La funcionaria, que ya se desempeñaba como viceministra de Trabajo, había asumido la presidencia interina de EsSalud a inicios de agosto.

Ello, en su momento, fue criticado por el propio Sheput, quien ahora la respalda. “Es competente. Tiene experiencia. Ha sido ministra de Martín Vizcarra. Ha habido preocupación, pero para mí no la hay”, mencionó la mandataria a RPP sobre la nueva presidenta ejecutiva de EsSalud.

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