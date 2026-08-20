El mercado inmobiliario cusqueño empezó a mover cifras que no responden solo al turismo. Durante el último año, las consultas y solicitudes de referidos vinculadas a oportunidades inmobiliarias en la región crecieron 27%, según indicadores propios de Century 21 Perú, firma que se dedica a la intermediación y gestión de bienes raíces, interpreta ese salto como un cambio en el mapa de oportunidades del sector.

“Cusco ya no debe entenderse únicamente como un destino turístico. Estamos viendo una economía regional donde confluyen demanda local, capital nacional y compradores internacionales”, señala Julio Muñiz, CEO de Century 21 Perú.

Detrás de ese número no hay un solo tipo de comprador. La empresa identifica cuatro motores operando en simultáneo: inversión para renta temporal, primera vivienda, segunda residencia y diversificación patrimonial.

En el segmento de inversión —el que explica buena parte del movimiento— los tickets se ubican entre US$ 80,000 y US$ 180,000, con mayor concentración alrededor de los US$ 100,000. El atractivo, según la firma, está asociado a los niveles de rentabilidad y ocupación que permite un flujo turístico internacional consolidado, frente a lo que ofrecen otros mercados.

“Lo interesante de Cusco es que no estamos hablando de un solo mercado. Hay una dinámica residencial local, una demanda vinculada al turismo y un segmento de segunda residencia que atrae a compradores con una mirada patrimonial”, explicó el ejectivo.

La empresa proyecta superar los 150 agentes profesionales y alcanzar 1,800 transacciones anuales en los próximos años.

Century 21 desembarca en Cusco: tres zonas y tres perfiles de comprador en la mira

La demanda también se reparte por geografías. En el Centro Histórico y zonas como San Blas y Wanchaq pesa el alquiler temporal, empujado por turismo y gastronomía. En Magisterio y San Sebastián, el crecimiento urbano se concentra en departamentos modernos para primera vivienda del mercado local. Y en el Valle Sagrado —Urubamba, Ollantaytambo y Yucay— se agrupan terrenos, casas de campo y proyectos de segunda residencia.

Ese movimiento fue uno de los factores que llevó a Century 21 Perú a iniciar operaciones en Cusco, con la intención de conectar oportunidades locales con compradores e inversionistas de Lima y de mercados internacionales a través de su red de referidos.

Además, la apertura llega en un momento de expansión de la propia red en el país. En el primer semestre de 2026, la firma registró un alza de 17% en volumen de transacciones, 41% en ingresos por comisiones y 27% en incorporación de nuevos asesores frente al mismo periodo de 2025. Para la segunda mitad del año estima un crecimiento cercano al 33% respecto del primer semestre, en línea con el comportamiento cíclicamente más favorable del periodo.

Para la operación cusqueña, la meta que se fija es superar los 150 agentes y alcanzar alrededor de 1,800 transacciones anuales en un horizonte de dos a tres años, además de elevar el porcentaje de propiedades comercializadas bajo exclusiva.

“La inversión inmobiliaria ya no se concentra exclusivamente en Lima. Estamos viendo un mercado mucho más diverso, donde las regiones comienzan a desempeñar un rol cada vez más relevante”, sostuvo Muñiz.

DATO CLAVE.