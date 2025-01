Los multimillonarios cuyas fortunas están vinculadas a la inteligencia artificial fueron los mayores perdedores: Huang vio caer su fortuna en US$ 20,100 millones, una caída del 20%, mientras que el patrimonio del cofundador de Oracle Corp., Larry Ellison, cayó US$ 22,600 millones, la mayor caída en términos absolutos, pero representó sólo el 12% de su fortuna, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Michael Dell, de Dell Inc., perdió US$ 13,000 millones y el cofundador de Binance Holdings Ltd. Changpeng “CZ” Zhao, perdió US$ 12,100 millones.

Los gigantes del sector tecnológico, en conjunto, vieron evaporarse US$ 94,000 millones de riqueza, aproximadamente el 85% de la caída total del índice Bloomberg. El índice Nasdaq Composite cayó un 3.1% y el S&P 500, un 1.5%.

DeepSeek, con sede en Hangzhou, lleva desarrollando modelos de IA desde 2023, pero la empresa llamó la atención de muchos inversores occidentales este fin de semana cuando su aplicación gratuita de chatbot DeepSeek R1 encabezó las listas de descargas en todo el mundo.

Se sumaron tantos usuarios nuevos que DeepSeek tuvo dificultades para mantener la aplicación en línea, sufriendo cortes de energía y viéndose obligada a restringir los registros a usuarios con números de teléfono chinos.

La entrada sorpresa de DeepSeek en la carrera de la IA, cuyo desarrollo, según dice, costó solo US$ 5.6 millones, es un desafío a la narrativa de Silicon Valley de que el gasto masivo de capital es esencial para desarrollar los modelos más sólidos.

Esto supuso un duro golpe para los multimillonarios cuyas fortunas están ligadas a la cadena de suministro de IA occidental, que ha sido el mayor impulsor del mercado de valores en los últimos dos años.