Ministerio de Vivienda establece que no se podrá comprar viviendas sociales para alquilarlas. (Foto: Andina)
Ministerio de Vivienda establece que no se podrá comprar viviendas sociales para alquilarlas. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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que plantea una nueva normativa para quienes accedan a subsidios estatales.

ya que el proyecto establece que deberán usar el inmueble como residencia propia.

, sino que también enfrentará sanciones por el incumplimiento.

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Además, se precisa que los beneficiarios deben ocupar la vivienda como residencia habitual por cinco años, sin posibilidad de arrendarla. Si se incumple esto, perderán acceso a nuevos programas, dejarán de recibir beneficios financieros y deberán devolver el subsidio con los intereses legales generados desde su desembolso.

y no a la obtención de ingresos mediante el alquiler de inmuebles financiados por el Estado.

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Asimismo, se creó el Registro Nacional de Vivienda (RENAVI), en el que deberán inscribirse los proyectos de Vivienda de Interés Social para acceder a programas y beneficios estatales, en donde también se fijaron parámetros técnicos mínimos para las viviendas.

Según la regla, las viviendas deberán tener un área inicial de 35 metros cuadrados, aunque de forma excepcional podrán construirse desde 25 metros cuadrados, siempre que cumplan con los requisitos de habitabilidad y seguridad vigentes.

Imagen referencial de la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Foto: Difusión
Imagen referencial de la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Foto: Difusión

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