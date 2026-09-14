Una vista aérea muestra a personal del ejército construyendo un puente sobre el río Tadi tras las inundaciones repentinas en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, el 5 de septiembre de 2026. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP).
Una vista aérea muestra a personal del ejército construyendo un puente sobre el río Tadi tras las inundaciones repentinas en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, el 5 de septiembre de 2026. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

en el país asiático que han dejado más de 1,300 muertos y cerca de 5,000 desaparecidos desde el 26 de agosto.

aprobó dicho monto para apoyar a la Policía de Nepal “para identificar las necesidades de mayor prioridad, incluidos los kits de análisis de ADN”.

“Especialistas forenses del FBI también trabajan con la Policía de Nepal para apoyar la identificación de víctimas de desastres y dar experiencia humanitaria especializada, ayudando a las autoridades a identificar a las víctimas y dar respuestas a las familias de los ciudadanos estadounidenses y de todas las víctimas”, se lee en el pronunciamiento.

que hasta la semana pasada se contabilizaba 70 estadounidenses desaparecidos, de acuerdo con medios del país norteamericano.

Los recursos también incluyen, según el comunicado, US$ 3 millones mediante el Programa Mundial de Alimentos en comida y logística para hasta tres meses de alimentación de emergencia a los 10,000 hogares afectados por la catástrofe.

También contemplan US$ 685,000 en refugio, agua e higiene mediante la agencia Catholic Relief Services (CRS) y US$ 365,000 para rubros similares a través de las organizaciones Jhpiego, FHI-360 y UNICEF.

Además, el Departamento de Estado reportó que el Ejército estadounidense ha entregado 5,000 suministros especializados para la recuperación de víctimas de desastres, 500 botiquines de primeros auxilios, camillas y cargadores frontales para apoyar las operaciones de búsqueda lideradas por Nepal.

Elaborado con información de EFE.

Vista aérea de los daños causados en una aldea del distrito de Rasuwa, Nepal. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Vista aérea de los daños causados en una aldea del distrito de Rasuwa, Nepal. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

TE PUEDE INTERESAR

EE.UU. saldrá de Irán a menos que se quede con su petróleo como en Venezuela, dice Trump
Donald Trump criticó a las “fuerzas negativas” que operan en la comunidad de la IA
Trump promete US$5,000 a cada adulto si el Partido Republicano retiene el Congreso: ¿es legal y viable?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.