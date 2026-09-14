El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que dará apoyo de análisis forense a Nepal con un valor de US$ 1 millón para identificar a las víctimas de las inundaciones en el país asiático que han dejado más de 1,300 muertos y cerca de 5,000 desaparecidos desde el 26 de agosto.

La entidad indicó en un comunicado que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado aprobó dicho monto para apoyar a la Policía de Nepal “para identificar las necesidades de mayor prioridad, incluidos los kits de análisis de ADN”.

“Especialistas forenses del FBI también trabajan con la Policía de Nepal para apoyar la identificación de víctimas de desastres y dar experiencia humanitaria especializada, ayudando a las autoridades a identificar a las víctimas y dar respuestas a las familias de los ciudadanos estadounidenses y de todas las víctimas”, se lee en el pronunciamiento.

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Con este apoyo suman más de 5 millones de dólares que el Gobierno estadounidense ha ofrecido a Nepal, según detalló el Departamento de Estado, que hasta la semana pasada se contabilizaba 70 estadounidenses desaparecidos, de acuerdo con medios del país norteamericano.

Los recursos también incluyen, según el comunicado, US$ 3 millones mediante el Programa Mundial de Alimentos en comida y logística para hasta tres meses de alimentación de emergencia a los 10,000 hogares afectados por la catástrofe.

También contemplan US$ 685,000 en refugio, agua e higiene mediante la agencia Catholic Relief Services (CRS) y US$ 365,000 para rubros similares a través de las organizaciones Jhpiego, FHI-360 y UNICEF.

Además, el Departamento de Estado reportó que el Ejército estadounidense ha entregado 5,000 suministros especializados para la recuperación de víctimas de desastres, 500 botiquines de primeros auxilios, camillas y cargadores frontales para apoyar las operaciones de búsqueda lideradas por Nepal.

Elaborado con información de EFE.