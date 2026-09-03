Una de las principales proyectos de la multinacional suiza Glencore en Perú es Coroccohuayco (Cusco), iniciativa de cobre que demandará una inversión de US$ 1,800 millones y permitirá duplicar la producción del clúster minero Antapaccay hasta alcanzar las 300,000 toneladas de cobre al año. En ese sentido, ¿cómo avanza actualmente el desarrollo del proyecto?

Luis Rivera, director de Operaciones de Glencore para Sudamérica, explicó que la iniciativa continúa en evaluación y que la compañía viene desarrollando los procesos técnicos y regulatorios necesarios para definir las condiciones de su eventual puesta en marcha.

Aunque todavía no se ha definido una fecha de inicio de producción ni el nivel que alcanzaría Coroccohuayco, el ejecutivo destacó el impacto que tendría su desarrollo en la actividad minera de Espinar. La iniciativa, en detalle, contempla aprovechar la infraestructura existente, ya que el mineral sería procesado en la planta concentradora de Antapaccay.

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Entre los anuncios, destacó que la expectativa sobre el horizonte de operación se habría ampliado. Hace aproximadamente un año y medio, la compañía estimaba que Coroccohuayco permitiría prolongar por 20 años la actividad minera en la zona. Ahora, Rivera señala que el proyecto tendría el potencial de extenderla por más de 25 años.

“ De concretarse, el proyecto tendría el potencial de extender la actividad minera en Espinar por más de 25 años, generando inversión, empleo, oportunidades para proveedores y mayores aportes a la economía regional y nacional ”, subrayó.

Luis Rivera, director de Operaciones de Glencore para Sudamérica: la compañía mantiene en evaluación el desarrollo de Coroccohuayco. Foto: GEC.

¿Otros proyectos en la mira de Glencore?

La apuesta de Glencore por ampliar su producción de cobre se enmarca en una estrategia de crecimiento de largo plazo a escala global. La compañía, en concreto, prevé superar el millón de toneladas anuales de cobre hacia el cierre de 2028 y elevar ese volumen hasta aproximadamente 1.6 millones de toneladas en 2035.

En ese escenario, Coroccohuayco y Quechua (Cusco) aparecen como parte de las alternativas que la multinacional contempla para ampliar su negocio cuprífero, aunque ambas iniciativas todavía deben avanzar en sus respectivos procesos de evaluación y desarrollo, precisó Rivera.

El ejecutivo añadió que Glencore mantiene una revisión permanente de nuevas oportunidades para fortalecer su portafolio de cobre y generar valor en el largo plazo. En esta estrategia, Perú ocupa un lugar relevante por su potencial cuprífero y por las perspectivas de crecimiento de la compañía en la región.

No obstante, Rivera evitó adelantar detalles sobre posibles operaciones con activos específicos. “No solemos pronunciarnos sobre eventuales transacciones mientras estas no hayan sido comunicadas públicamente”, añadió el también presidente del Mining Investment America de Expomina 2026.