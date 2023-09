LEA TAMBIÉN: Perú entre mayores mercados de ensamblaje de PC en Sudamérica

Para conocer qué es necesario para tener una computadora gamer y cuál es el costo aproximado de estos, Gestión conversó con Mariano Tapia, presidente y fundador en Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos.

Así, indicó que, lo principal que necesita una computadora gamer es una buena tarjeta gráfica y un procesador para que se alineen los factores al software y que el juego pueda desarrollarse de una manera óptima .

Todo ello debe ir de la mano con unos buenos periféricos que se complementen de acuerdo al estilo de juego, es decir, el teclado, el mouse y los headset.

“Si se jugará un shooter, estos juegos de disparos, voy a necesitar unos headset más especializados o que me den características que me otorguen cierta ventaja sobre otros gamers que tengan un equipo similar al mío, pero si no tienen unos headset adecuados, el factor sonido les va a jugar en contra”, indica el especialista en videojuegos.

Saca lo mejor de tus partidas armando una buena computadora gamer. Foto: Difusión

Errores más frecuentes al armar una computadora gamer

Antes de comprar los implementos para armar una computadora gamer, el usuario debe estar bien informado de las necesidades que pueda tener durante el desarrollo de su juego favorito.

Mariano Tapia comenta que “hay quienes compran equipos por desconocimiento, otros compran uno ya armado o se asesoran de alguien que no está capacitado”.

Por lo tanto, las fallas que se presentan al momento de jugar son por problemas con la energía o el rendimiento de la computadora, e incluso la baja calidad de los gráficos en el videojuego.

El presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos indica que esto se debe a que “compraron un procesador más pequeño y la tarjeta gráfica es demasiado fuerte, o al revés, invierten demasiado en un procesador y no en una tarjeta gráfica. Entonces eso dificulta tener los mejores gráficos”.

Es importante asesorarse bien antes de comprar elementos para armar una computadora gamer. Foto: Ergo2play

¿Qué se necesita para tener una pc gamer con buen rendimiento?

Procesador: “ Un intel i7 sería lo ideal, aunque entendemos que por temas de presupuesto, uno se inclina por un Intel Core i5 ″, indica Mariano Tapia.

″, indica Mariano Tapia. Memoria RAM : Sin importar si uno compre un procesador i7 o i5, la memoria RAM debería ser al menos de 16 GB para obtener una velocidad adecuada al momento de empezar a jugar.

: Sin importar si uno compre un procesador i7 o i5, la memoria RAM debería ser al menos de 16 GB para obtener una velocidad adecuada al momento de empezar a jugar. Discos SSD : El especialista indica que, ahora, es casi obligatorio tener este implemento para instalar el sistema operativo y que los juegos corran sin ningún inconveniente.

: El especialista indica que, ahora, es casi obligatorio tener este implemento para instalar el sistema operativo y que los juegos corran sin ningún inconveniente. Placa madre : Este elemento soportará todas las herramientas antes mencionadas, por lo que es ideal que se invierta un poco más en esta.

: Este elemento soportará todas las herramientas antes mencionadas, por lo que es ideal que se invierta un poco más en esta. Tarjeta gráfica: Esta herramienta siempre irá de la mano con un buen monitor, de esta manera, se podrán visualizar mejor los juegos y se disfrutará del potencial que pueda brindar la tarjeta gráfica.

Presupuesto para una computadora gamer

Para conocer en cuánto varió, aproximadamente, el precio de los artefactos para armar una computadora gamer durante la pandemia y después de esta, Gestión conversó con Eddison Valdez, dueño de Pc System, una empresa encargada de distribuir productos tecnológicos.

En pandemia Ahora Memoria RAM 16 GB: S/ 350 Memoria RAM 16 GB: S/ 200 Tarjeta de video: S/ 2,500 Tarjeta de video: S/ 1,250 Disco SSD 1 TB: S/ 450 Disco SSD 1 TB: S/ 190 Placa madre: S/ 400 Placa madre: S/ 300 Cases: S/ 250 Cases: S/ 200 Monitor de 24 pulgadas: S/ 550 Monitor de 24 pulgadas: S/ 340 Procesador i7 de décima generación: S/ 1,500 Procesador i7 de décima generación: S/ 900

Como se puede ver, hay una diferencia en los precios. Según Valdéz, esto se debe a que, durante la pandemia por COVID-19, “no se podía ingresar mercadería de otros países. Cerraron los puertos y aeropuertos, por lo que solo había stock de los productos que quedaron en el almacén. Sin embargo, ahora se puede importar y exportar mercadería”.

