Moody’s explicó que la exposición de Petroperú, cuya calificación es de Caa1 negativa, se limita al Banco de la Nación dentro del esquema bancario. Imagen: Andina.
Moody’s explicó que la exposición de Petroperú, cuya calificación es de Caa1 negativa, se limita al Banco de la Nación dentro del esquema bancario. Imagen: Andina.
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Redacción Gestión
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En su último reporte vinculado a la concentración de activos y vulnerabilidad de las pymes en el sistema bancario en América Latina, Moody’s volvió a pronunciarse en torno a la presión que genera a la banca el estado financiero de Petroperú en el país.

“A pesar de las concentraciones sectoriales, ningún prestatario individual presenta un riesgo alarmante. Las recientes preocupaciones en torno a las empresas petroleras estatales de Perú (Petroperú) y México (Pemex) no han dado lugar a un aumento de las provisiones para pérdidas crediticias ni de los préstamos morosos en los correspondientes sistemas bancarios, ya que las concentraciones en estas empresas permanecen bastante estables", indicaron.

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En concreto, Moody’s explicó que la exposición de Petroperú, cuya calificación es de Caa1 negativa, se limita al Banco de la Nación dentro del esquema bancario. Aparte, está respaldada por el gobierno peruano.

En otras palabras, por ahora las dificultades percibidas no se han traducido en pérdidas reales o mayor impago que afecte a los bancos. A nivel país, Perú también se mantiene firme respecto a la calidad crediticia de consumidores y empresas de América Latina.

Según las métricas difundidas por Moody’s, países como Brasil, Argentina y México enfrentan vulnerabilidades para evitar deterioros crediticios. Si bien Perú no está libre de amenazas, los préstamos morosos cayeron entre 2023 y 2026, a diferencia de lo ocurrido en los países señalados.

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