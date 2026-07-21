Moody’s Ratings indicó que el respaldo del Gobierno peruano sigue siendo crucial para Petroperú, pero aún hay incertidumbre sobre cómo se implementará ese apoyo. Además, se refirió a un decreto de emergencia que autoriza medidas financieras extraordinarias y hasta US$2,000 millones para garantizar operación y capital circulante.

La calificadora internacional, en su último informe, indicó que el momento, la estructura y los mecanismos de desembolso del decreto de emergencia no están claros, lo que reduce la visibilidad para los inversores sobre si el apoyo estatal será eficaz y puntual.

Moody’s advirtió que los principales riesgos crediticios de Petroperú son la liquidez, los altos niveles de deuda y la continuidad operativa, más que los controles de precios de los combustibles.

“A pesar de la mejora en su desempeño operativo, la calidad crediticia de Petro-Perú sigue reflejando un estrés agudo de liquidez, elevadas necesidades de capital circulante y dependencia de una intervención oportuna del Gobierno peruano”, indicó.

Por otro lado, explicó que la liquidez de Petro‑Perú sigue débil. Moody’s explicó que, aunque se registraron mayores márgenes de refinación que permitieron a la petrolera estatal alcanzar un ebitda cercano a US$273 millones en el primer trimestre de 2026, la compañía sigue con problemas de liquidez, ya que solo dispone de unos US$34 millones en efectivo y un ratio actual de cobertura de intereses (ebitda/ gastos por intereses) de aproximadamente 0.8x, mientras que las cuentas por pagar elevadas siguen financiando las operaciones.

“El apalancamiento también sigue siendo muy alto, con un ratio de deuda/ebitda de alrededor de 24x a marzo de 2026, lo que refleja la expansión de la refinería de Talara financiada con deuda, que experimentó retrasos y solo recientemente comenzó a contribuir a las ganancias”, indicó el informe.

La calificadora añadió que Perú vincula los precios locales de gasolina y diésel a referencias internacionales, por ejemplo el de la costa del Golfo de Estados Unidos, con ajustes por flete, logística, impuestos y márgenes de comercialización.

Esa práctica reduce distorsiones de precios y permite a Petroperú beneficiarse de precios internacionales altos vía mayores márgenes e inventarios. Sin embargo, como importador neto de crudo y refinados, la empresa queda expuesta a mayores costos de insumos cuando sube el petróleo.

Moody’s concluyó que los altos precios del petróleo reducen el beneficio neto obtenido por mayores márgenes de refinación, incrementan las necesidades de capital circulante y consumen parte de las ganancias operativas, especialmente con liquidez limitada en un contexto de liquidez limitada.