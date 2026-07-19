El Congreso oficializó la aprobación de un crédito suplementario para financiar inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado, y garantizar la transición de gobiernos.

A través de la ley 32732 se autorizó la incorporación de hasta S/ 4,160.3 millones al Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2026, a favor de entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales.

Con esta norma, se autoriza al Gobierno a realizar una emisión interna de bonos por hasta S/ 1,260 millones para financiar proyectos de inversión, inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR), así como intervenciones de reconstrucción mediante inversiones (IRI) ejecutadas por entidades de los tres niveles de gobierno.

Asimismo, dispone que el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) transfiera S/ 300 millones al Tesoro Público con cargo a las utilidades netas del ejercicio fiscal 2025.

Entre las medidas incluidas en la norma figura el financiamiento, desde agosto de este año, de la implementación de medidas remunerativas para docentes de institutos y escuelas de educación superior.

Además, se autoriza una bonificación extraordinaria de S/ 487 para docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados comprendidos en las leyes 29944, 30328 y 30493, así como para docentes de instituciones educativas administradas por los ministerios de Defensa e Interior. Para este beneficio se destinan hasta S/ 211.8 millones.

La ley también aprueba un bono extraordinario de S/ 300 para el personal que presta servicio militar acuartelado en el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, para lo cual se autorizan recursos de hasta S/ 13 millones.

Censo de la pequeña minería

Por otro lado, autoriza al Ministerio de Energía y Minas a destinar hasta S/ 38.1 millones para financiar el Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Esto se dará en el marco de la Ley 32537, que amplió la vigencia del proceso de formalización minera.

Para ello, el ministerio podrá realizar transferencias al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), previa suscripción de un convenio.

Panamericanos Lima 2027

La norma también autoriza al Instituto Peruano del Deporte (IPD) a transferir recursos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para ejecutar inversiones vinculadas con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Además, podrá realizar transferencias al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la International Surfing Association (ISA), con cargo a su presupuesto institucional, para financiar asistencia técnica y atender compromisos relacionados con ambos eventos deportivos.