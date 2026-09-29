La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, aseguró este lunes que la inteligencia artificial (IA) tiene potencial para contribuir a reducir las presiones inflacionarias a largo plazo, aunque su impacto final dependerá de cuánto avance su adopción en la economía europea, donde todavía queda “trabajo por hacer”.

“La inteligencia artificial tiene el potencial para ayudar a las empresas a producir más y, con el paso del tiempo, una mayor productividad puede reducir costes. Si el resto de factores se mantienen igual, esto debería reducir presiones inflacionarias a largo plazo” , señaló Lagarde durante una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.

No obstante, precisó que la “velocidad y tamaño” de este efecto dependerá de cómo la economía europea adopte la inteligencia artificial. Un reciente informe del propio BCE señala que, a finales de 2025, el 38% de las empresas de la eurozona utilizaba “moderadamente” esta tecnología, mientras que solo el 7% reconocía un uso “significativo”.

Además, Lagarde indicó que las inversiones vinculadas a la IA en Europa, desde la innovación hasta la capacidad computacional, los centros de datos y la energía, todavía están por detrás de las estadounidenses.

La presidenta del BCE también señaló que la IA “cambiará las tareas que realizan los trabajadores y las habilidades que requerirán las empresas”. En ese sentido, reconoció que, aunque históricamente los grandes avances tecnológicos no han reducido la tasa de empleo, todavía “está por ver” si la inteligencia artificial tendrá un comportamiento diferente.

President of @ecb, Christine @Lagarde discusses with @EP_Economics MEPs about #AI and its potential to help firms produce more and how over time, higher productivity could lower costs



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“La cuestión central es si, en el largo plazo y para la economía en su conjunto, la IA complementará a los trabajadores o los reemplazará. Esto puede afectar a los salarios, a la demanda y a la inflación, pero el impacto es aún incierto”, apuntó.

Ante ello, Lagarde sostuvo que Europa debe facilitar la innovación en IA mediante un mayor acceso al capital y la integración de mercados. También planteó asegurar su independencia y “extender la IA de manera intensiva”, entre otras medidas, a través de formación para que los trabajadores puedan adaptarse al nuevo escenario.

Respuesta “moderada” del BCE al repunte de la inflación

Por otra parte, la presidenta del BCE anticipó que la inflación será más elevada de lo esperado en 2027 y 2028, pero consideró que una respuesta “moderada” por parte de la entidad sigue siendo lo “adecuado”, debido a que los datos apuntan por ahora a una moderación a medio plazo.

La francesa explicó que el encarecimiento de los precios energéticos no se está trasladando por ahora a mayores salarios. Asimismo, recordó que las últimas subidas de tipos del BCE “ralentizarán el crecimiento” de la economía y moderarán el aumento de los precios.

“Teniendo todo esto en cuenta, significa que seguimos en el camino intermedio de la política monetaria (...). Esto significa que, aunque el ‘shock’ es demasiado grande como para ignorarlo, creemos que una respuesta moderada es adecuada para mantener a raya la inflación”, añadió.

La inflación en los países de la moneda común alcanzó una tasa interanual de 3.2% en agosto, tras subir tres décimas respecto al mes anterior, impulsada por un incremento de 14.3% en los precios energéticos.

Sin embargo, el BCE calcula que la inflación media de 2026 se situará en 3% y posteriormente se reducirá a 2.5% en 2027 y 2.1% en 2028. En tanto, la inflación subyacente sería de 2,5%, 2.6% y 2.3% en los próximos tres ejercicios.

“Las expectativas de inflación en los horizontes más cercanos siguen en niveles elevados, pero la mayoría de las estimaciones de las expectativas de inflación a largo plazo se sitúan alrededor del 2%” , insistió Lagarde, lo que apoyaría la estabilización de la inflación alrededor del objetivo del 2% a medio plazo.

Lagarde señaló que la adopción de la IA en Europa será clave para determinar su impacto sobre la productividad y la inflación. Foto: EFE.

Durante la comparecencia, la primera desde que el BCE subiera el precio del dinero al 2.5% el pasado 10 de septiembre, Lagarde señaló que las perspectivas económicas “siguen rodeadas de una elevada incertidumbre, con riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico”.

Aun así, la presidenta del BCE destacó la “resiliencia” de la economía de la zona euro, con una “sólida” expansión del PIB en el segundo trimestre de 2026, pese a “los vientos de cara” derivados del encarecimiento de los combustibles fósiles.

“El crecimiento fue amplio entre países y sectores. Se espera que este patrón continúe en el tercer trimestre”, subrayó, al tiempo que destacó el comportamiento del mercado laboral, con una tasa de desempleo de 6,4% en julio.

Según las últimas proyecciones del BCE, la economía de la eurozona crecerá 0.9% este año, 1.4% en 2027 y 1.5% en 2028.

Crisis de la vivienda

Además, la presidenta del Banco Central Europeo afirmó que las subidas de tipos adoptadas por la entidad para frenar la inflación no son “el factor principal” para explicar la actual crisis de acceso a la vivienda, que calificó como un problema “crucial” para los ciudadanos europeos.

Lagarde fue consultada en la Comisión de Asuntos Económicos por el impacto de las decisiones del BCE sobre la política monetaria en este ámbito y expresó su “tristeza” por “ver a gente perdiendo su casa”. También aseguró que durante los últimos días había estado “particularmente atenta” a lo ocurrido en España.

A continuación, explicó que su deber como presidenta del BCE es garantizar la estabilidad de precios y que, considerando factores como las perspectivas de inflación o los riesgos de segunda ronda, el instituto emisor decidió a principios de mes elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, una medida que “obviamente en algún momento se trasladará a los costes de financiación”.

Aun así, Lagarde señaló que no se trata del “principal factor” de la actual crisis de vivienda. Según los cálculos del BCE, la subida de tipos de junio, también de 25 puntos básicos, incrementó el precio de las hipotecas apenas en 0.01%.

“Yo argumentaría que este no es el principal factor de la crisis de oferta y demanda de la vivienda (...). No creo que se encuentre aquí la solución para lo que es un problema crucial para la gente, en otras palabras, encontrar una casa, estabilidad y tener un techo sobre sus cabezas”, afirmó.

Con información de EFE.