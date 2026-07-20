Andy Burnham, nacido en la obrera Liverpool hace 56 años y alcalde desde 2017 hasta hace un mes del Gran Mánchester, donde se ganó el apodo de “rey del norte”, se ha mudado a Downing Street, en Londres, como primer ministro.

Desde su residencia oficial Burnham quiere descentralizar la política y la economía británicas para que no todo pase por Londres.

Uno de sus grandes objetivos como alcalde del Gran Mánchester, durante nueve años, fue reclamar más competencias para las ciudades y regiones inglesas.

Burnham está considerado como un político más a la izquierda que Keir Starmer, aunque sin pertenecer al ala más radical del laborismo, asociada a Jeremy Corbyn.

Andy Burnham tuvo una audiencia con el monarca en el palacio de Buckingham, residencia de la familia real, después de que Keir Starmer presentase formalmente a Carlos III su dimisión como primer ministro. (Foto: Aaron Chown / POOL / AFP)

El nuevo primer ministro sostiene que el modelo británico está excesivamente centralizado y que las autoridades locales deberían controlar ámbitos como transporte, vivienda, formación profesional y desarrollo económico.

“El crecimiento tiene que sentirse en todas las partes del país” y “necesitamos una economía que funcione para todas las comunidades, no solo para Londres”, son algunas de las frases que ha lanzado en las últimas semanas.

Al tercer intento

Sus aspiraciones de liderar el laborismo comenzaron tras la derrota de su partido en las elecciones generales de 2010, que dieron paso a catorce años de gobiernos conservadores.

Desde 2010, Burnham se convirtió en una de las principales figuras de la oposición a los conservadores y compitió, antes de 2026, en dos ocasiones por el liderazgo del partido, en 2010 y 2015.

En 2010 perdió frente a Ed Miliband tras la derrota laborista en las elecciones contra los conservadores de David Cameron.

Cinco años después, en 2015, cayó frente a Jeremy Corbyn en la contienda laborista.

Antes de esos dos intentos, ocupó diversos cargos en los gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown, entre ellos ministro de Sanidad y viceministro de Finanzas.

Tras su segunda derrota para dirigir el laborismo, decidió luchar por la alcaldía del Gran Mánchester, en el norte de Inglaterra, cerca de Liverpool, su ciudad de origen.

Su salto a esa alcaldía, en 2017, transformó su carrera.

Una de sus principales conquistas en el Gran Mánchester fue la ampliación del transporte público a precios asequibles.

Además del transporte, entre sus objetivos estaba la construcción de viviendas y la mejora de la sanidad pública, logrando grandes avances en ambos casos.

En sanidad impulsó programas de salud mental, prevención y atención comunitaria.

Burnham trató también de atraer inversiones nacionales e internacionales al Gran Mánchester en el sector industrial.

Pero su gran objetivo político fue reclamar más competencias para las ciudades y regiones inglesas.

Pulso con Boris Johnson

Durante su etapa al frente del Gran Mánchester fue protagonista, en octubre de 2020, en plena pandemia del covid, de un enfrentamiento con el entonces primer ministro conservador, Boris Johnson, al negarse a aceptar las restricciones por el coronavirus sin un mayor apoyo económico para trabajadores y empresas.

Burnham sostuvo que el gobierno conservador quería imponer confinamientos al norte de Inglaterra sin compensaciones suficientes.

Aunque finalmente el gobierno impuso las restricciones, Burnham fue visto por muchos habitantes como alguien que defendía los intereses de la región frente a Londres, popularizándose su apodo de “rey del norte”.

Alabado en la alcaldía del Gran Mánchester, Burnham no se presentó a la elección como líder del laborismo en 2020, donde se impuso Keir Starmer, quien ganaría en 2024 los comicios para gobernar el país, poniendo fin a 14 años de gobiernos conservadores.

El primer ministro británico saliente, Keir Starmer, pronuncia un discurso de despedida frente al número 10 de Downing Street en Londres, Reino Unido, el 20 de julio de 2026. El nuevo líder laborista, Andy Burnham, se convertirá en el próximo primer ministro del Reino Unido el 20 de julio, sucediendo oficialmente a Starmer. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN

Pero la popularidad de Starmer fue cayendo en picado debido a varios escándalos y al letargo de la economía, que llevaron a numerosas voces dentro del laborismo a pedir su dimisión.

Starmer aguantó dos años, hasta anunciar su marcha y Burnham ha tomado en su tercer intento el poder en el laborismo.

El nuevo primer ministro anunció en mayo a la BBC que quiere trasladar al conjunto del país lo “conseguido en el Gran Mánchester”.