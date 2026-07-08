Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
G de Gestión
G de Gestión

“Nosotros no entramos a competir; creamos una categoría”, recordó Alfredo Menacho, fundador de , durante una entrevista en el del canal de YouTube de Diario Gestión.

Cuando Wawasana llegó a los supermercados a inicios de los años noventa, el mercado peruano apenas conocía las tradicionales infusiones de manzanilla o anís. La empresa nació en 1993 de manera casi intuitiva. Menacho, antropólogo de formación, y su esposa, Mónica —quien había desarrollado su carrera en el área comercial— decidieron emprender sin una idea clara del negocio, pero convencidos de construir una empresa vinculada al potencial de la biodiversidad peruana.

Tras realizar un estudio de mercado, lanzaron apenas tres productos: Digestivo, Relajante y Antigripal. Así, mientras la oferta existente se concentraba en infusiones tradicionales (té, anís y manzanilla), Wawasana apostó por con beneficios específicos para la salud.

“Llegamos al supermercado y prácticamente nos arrebataron el producto de las manos porque teníamos un empaque atractivo”, recordó.

Actualmente la empresa trabaja con más de 40 especies vegetales, varias de ellas importadas, como té verde y flor de Jamaica.

LEA TAMBIÉN: El peruano que lidera L’Oréal en 12 países: “La estrategia digital exige inversión”

“El fracaso puede ser un aliado”

El mayor punto de inflexión para Wawasana llegó a finales de los años noventa. Tras obtener financiamiento para acelerar su crecimiento, la crisis financiera originada en Rusia (la crisis del rublo) terminó afectando la cadena de pagos en el Perú. La empresa entró en insolvencia y Menacho llegó a pensar que tendría que liquidarla.

Sin embargo, la marca nunca dejó de abastecer el mercado. “El fracaso puede ser un excelente aliado”, afirmó. “Lo que nos salvó no fueron nuestras habilidades técnicas, sino nuestras habilidades blandas”, agregó.

Aunque también reveló que uno de sus mayores errores fue no incorporar oportunamente un socio estratégico que les permitiera acelerar el crecimiento.

LEA TAMBIÉN: Carlos Rodríguez-Pastor revela que trabaja en tres proyectos tecnológicos para Intercorp

La siguiente fase: inteligencia artificial

Tres décadas después, Wawasana sigue adaptándose rápidamente a los cambios. Menacho afirma que el cambio en los hábitos de consumo tras la pandemia abrió una nueva oportunidad para los alimentos funcionales y naturales. En paralelo, la empresa desarrolla un canal y experimenta con diversas herramientas de inteligencia artificial para acelerar procesos internos.

“Hoy estamos trabajando con ocho tipos de inteligencia artificial y explorando herramientas como para incorporarlas de lleno a la empresa”, señaló.

Para el fundador, la innovación sigue siendo el principal activo de la marca. “Tomamos un conocimiento tradicional al que nadie le prestaba atención y demostramos que todavía había mucho por explorar”, concluyó.

SOBRE EL AUTOR

Coordinadora en la revista G de Gestión e integrante del podcast de economía y negocios 'Actualidad Latinoamericana'. Escribo sobre management, agricultura, tecnología y emprendimientos. Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Activa participante de los cursos del Centro Knight para el Periodismo en las Américas.

TE PUEDE INTERESAR

CEO de Nutri Co: “Creamos una IA y una base de datos de más de 5,000 ingredientes”
Ranking de los mejores MBA online 2026: Descubre los top 20 según Financial Times
Rostros del liderazgo empresarial: los ejecutivos destacados en 28 sectores, según Merco

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.