El control de trabajadores se convierte en una fuente de poder para el crimen organizado. (Foto: Pexels)
El control de trabajadores se convierte en una fuente de poder para el crimen organizado. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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La extorsión en Perú, lamentablemente, no termina cuando se paga el cupo. En su versión más “diversificada”, el crimen organizado ahora decide quién trabaja y bajo qué condiciones. Es decir, el objetivo, además de extraer una renta, es apropiarse de las reglas que mueven la economía en un territorio.

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