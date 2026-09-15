La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó citar para el 29 de setiembre a la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, a fin de que responda por los cuestionamientos relacionados con la crisis institucional que atraviesa dicha entidad.

También deberá asistir el ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien justificó su ausencia a la sesión de hoy por compromisos asumidos previamente. El titular del sector deberá informar sobre las medidas destinadas a reducir los tiempos de espera en consultas especializadas e intervenciones quirúrgicas, entre otros asuntos.

Durante la sesión, la diputada Marleny Armita Valencia (Ahora Nación) solicitó que Zulema Tomás explique las acciones que adoptará frente a la paralización del acelerador lineal del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud, en Arequipa. Indicó que alrededor de 80 pacientes oncológicos fueron derivados a una clínica privada para continuar sus tratamientos, situación que genera mayores gastos y evidencia la necesidad de reparar oportunamente el equipo.

Por su parte, Jessica Benitez Barrionuevo (Partido del Buen Gobierno) informó sobre la situación del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, donde existe una brecha aproximada de 402 trabajadores de salud. Señaló que cerca del 65 % del personal labora bajo la modalidad de terceros o locación de servicios y pidió gestionar progresivamente su contratación mediante el régimen CAS. También solicitó la autorización para implementar un banco de sangre y destacó que se logró destrabar el ingreso de un repuesto necesario para poner nuevamente en funcionamiento el tomógrafo.

En tanto, el diputado Leo De Paz Lancho (Renovación Popular) respaldó la citación a la presidenta ejecutiva de EsSalud. Informó que los Gremios Unidos de Salud, que agrupan a ocho sindicatos, le entregaron una carpeta fiscal de 140 folios con denuncias contra funcionarios de la institución.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó citar para el 29 de setiembre a la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, a fin de que responda por los cuestionamientos relacionados con la crisis institucional que atraviesa dicha entidad. Foto: Piko Tamashiro/GEC

A su turno, César Revilla Villanueva (Fuerza Popular) recordó que la administración de los servicios de salud regionales corresponde a los gobiernos regionales, mediante sus direcciones o gerencias de Salud.

Ante la proximidad del fenómeno El Niño, Revilla Villanueva solicitó que estas entidades informen sobre sus planes contra el dengue y los avances de la vacunación en zonas endémicas. Respecto a EsSalud, consideró que debería convocarse únicamente a su presidenta ejecutiva, debido a que cuenta con autonomía para designar funcionarios y ejecutar los planes institucionales.

Grupo de trabajo sobre anemia en Loreto

La Comisión de Salud, presidida por Miguel Huamán Cornejo (Partido del Buen Gobierno), también aprobó por unanimidad la conformación de un grupo de trabajo para analizar la problemática de la anemia en la región Loreto.

La diputada Yuffra Lugo (Fuerza Popular) propuso que este grupo tenga una vigencia de 30 días y evalúe el Plan Regional Multisectorial para la Prevención y Reducción de la Anemia Materno-Infantil 2025-2030. Asimismo, planteó contrastar las cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), del sector Salud y de los gremios de enfermería.

Seguidamente, se aprobó la conformación del grupo de trabajo encargado de fiscalizar la infraestructura, el equipamiento y el régimen laboral del sector Salud.

Al respecto, Marleny Armita Valencia (Ahora Nación) señaló que existen más de 70 establecimientos de salud paralizados en el país, de los cuales más de diez se encuentran en el sur. Indicó que el grupo deberá evaluar la situación de los proyectos, sus presupuestos iniciales y actuales, las posibles sobrevaloraciones y los problemas de saneamiento físico-legal.

También sostuvo que se debe fiscalizar la distribución y utilización de los equipos y del mobiliario médico, debido a que existen bienes almacenados durante años mientras los pacientes afrontan condiciones inadecuadas de atención.