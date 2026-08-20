El Canal de Panamá reducirá a partir de septiembre el número de buques que podrán cruzarlo debido al descenso de lluvias por el fenómeno de El Niño, anunció la administración de la estratégica vía por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial.

A partir del 3 de septiembre el número de tránsitos diarios se reducirá de 36 a 34, y doce días después bajará a 32, según un comunicado de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Debido a El Niño se han registrado “precipitaciones inferiores a las previstas en la cuenca hidrográfica del canal” y se “requieren acciones adicionales para respaldar la sostenibilidad a largo plazo” de las operaciones, agregó.

La vía panameña funciona con agua de lluvia que almacena en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela, que han bajado de nivel por los “efectos adversos del fenómeno de El Niño”.

La ACP, entidad autónoma del Estado, puso en marcha hace meses otras medidas de ahorro de agua, como la reducción del calado de los buques.

En 2023, El Niño obligó a la ACP a bajar de 38 a 22 el número de tránsitos diarios debido a que los lagos estuvieron en niveles mínimos.

El canal de Panamá tiene entre sus principales usuarios a Estados Unidos y China.

Se aplazan fechas de reducción del calado

El anuncio de la restricción de los tránsitos se suma a la reducción del calado - la parte sumergida del barco - ya en vigor en la ampliación mediante un cronograma, aunque este jueves el Canal notificó el retraso de alguna de las fechas establecidas.

La entrada en vigor del calado de 48 pies o 14.63 metros prevista para el próximo 26 de agosto se aplazó hasta el 2 de septiembre, y la de 47.5 pies o 14.48 metros establecida para el 3 de septiembre quedó para el 1 de octubre.

La gestión del calado está vinculado al nivel del lago Gatún, que cuando está en condiciones óptimas, es decir, en 89 pies o 26.11 metros, permite que la ampliación ofrezca su máximo encaje, que es de 50 pies.

Tiempos de espera y ajuste en cupos de subastas

El Canal pidió a sus clientes tomar en cuenta que la reducción de tránsitos diarios “podría incrementar los tiempos de espera para las embarcaciones que lleguen a la vía acuática sin una reserva confirmada”, y recomendó que utilicen las opciones de reserva disponibles para evitar retrasos prolongados.

El paso navegable ofrece un sistema de reservas para el tránsito y uno de subastas para aquellos buques sin un cruce programado con antelación.

En el 2023, con un fenómeno El Niño fuerte, el Canal se congestionó en medio de una restricción de tránsitos que los dejó en 22 diarios en noviembre de aquel año.

Ahora, la demanda de cruces por el Canal ha crecido impulsada por la incertidumbre del mercado ante la crisis en Oriente Medio, lo que ha disparado el precio de las subastas por encima del millón de dólares por un cupo. Ha habido casos de un pago de hasta 4 millones por un tránsito de última hora.

En este contexto, el Canal “ajustará temporalmente la oferta de sus cupos diarios de subasta”, con el fin de “promover un proceso de asignación más equitativo que refleje mejor la composición del mercado, incluyendo los distintos tipos de carga y las características de los diferentes segmentos”.

El Canal atiende principalmente las rutas de la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EE.UU.-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica. Pasa todo tipo de carga, desde granos, hasta vehículos pasando por gas natural licuado y otros energéticos.

Elaborado con información de AFP y EFE