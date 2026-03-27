La multinacional brasileña de belleza Natura designó a Hans Werner como nuevo gerente general para el mercado andino, en el marco de una reorganización que agrupa las operaciones de Perú, Colombia y Ecuador bajo una misma estructura.

El nombramiento responde a la evolución de la compañía hacia un modelo de gestión por mercados, con el objetivo de integrar operaciones, fortalecer el enfoque en el cliente y ganar mayor agilidad en la toma de decisiones.

Hans Werner, de origen peruano, cuenta con más de 20 años de trayectoria en Natura, donde ha liderado operaciones en países como Perú, Chile y México, además de asumir funciones regionales desde Brasil.

Es administrador por la Universidad Ricardo Palma y cuenta con un MBA de la Fundación Getulio Vargas. Durante su carrera ha impulsado iniciativas como la estrategia omnicanal, la apertura de tiendas físicas y la digitalización de la venta directa, orientadas a ampliar la cobertura y fortalecer la relación con los consumidores.

En esta nueva etapa, el ejecutivo tendrá a su cargo tres mercados clave en la región andina, con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la compañía en el sector de belleza y bienestar.

Werner indicó que su gestión estará enfocada en fortalecer la red de consultoras —que alcanza las 350,000 en la región—, impulsar el desarrollo del talento interno y consolidar la propuesta de valor de la compañía bajo prácticas sostenibles.

Peruano Hans Werner es el nuevo gerente general para el mercado andino de Natura. (Foto: Natura)

Cabe señalar que el proceso de transición fue acompañado por Christian Coone, quien lideró la operación en Perú durante los últimos cinco años.

El ejecutivo asumirá ahora el cargo de gerente general del mercado sur, desde donde gestionará las operaciones en Argentina, Chile y Uruguay, como parte de la nueva estructura regional de la compañía.

Ventas en Perú crecen a doble dígito y superan al mercado

El nombramiento se da en un contexto de crecimiento para la operación local. Este diario informó a finales de 2025, en una entrevista con el gerente general de Natura Perú, Christian Coone, que la compañía proyectaba un aumento de ventas de dos dígitos en el país, por encima del avance estimado del mercado, que se ubicaba entre 5% y 7%.

El negocio en el país se sostiene principalmente en la venta directa, que representa más del 90% de sus ingresos, impulsada por su red de consultoras.

En paralelo, la compañía viene avanzando en la expansión de su canal físico. Actualmente cuenta con 13 tiendas a nivel nacional y evalúa nuevas aperturas en ciudades fuera de Lima.

A nivel de portafolio, la firma identifica un mayor dinamismo en categorías como cuidado facial, perfumería y cuidado corporal, con foco en líneas de dermocosmética.

Natura mantiene el control de la marca Avon en América Latina.

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Asimismo, la empresa continúa desarrollando insumos locales en su cadena de valor, como el copoazú —ya incorporado— y el aguaje, actualmente en fase de estudio.

Natura reestructura operaciones y prioriza América Latina

La nueva estructura responde a una estrategia más amplia de reorganización del negocio. En septiembre de 2025, Natura anunció la venta de su unidad Avon International, con el objetivo de simplificar su operación y concentrarse en sus marcas principales.

La compañía mantendrá el control de Avon en América Latina, región que se consolida como uno de sus principales focos de crecimiento.

En paralelo, busca integrar el posicionamiento de Natura en cosmética regenerativa con la evolución de Avon, que este año cumple 140 años, en una estrategia orientada a fortalecer su presencia en los hogares.