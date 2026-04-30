La canadiense Silver X Mining Corp inició el 2026 con un desempeño operativo positivo en su mina Nueva Recuperada (Huancavelica), tras reportar en el primer trimestre ingresos por US$ 9.6 millones, lo que representa un crecimiento de 65% frente al mismo periodo del año anterior. La compañía también registró ingresos operativos de US$ 3.7 millones y un ebitda ajustado de US$ 3 millones.

Pese a estos resultados, la minera reportó una pérdida neta de US$ 4 millones en el trimestre, explicada por una provisión extraordinaria (gasto puntual) de US$ 4.9 millones vinculada a sanciones administrativas de periodos anteriores. Sin este efecto, el trimestre habría cerrado con resultados positivos, impulsado por mayores precios de los metales, mejor calidad del mineral procesado y disciplina en costos.

En el acumulado de 2025, la empresa revirtió pérdidas operativas y fortaleció sus márgenes. Los ingresos operativos netos alcanzaron US$ 25.2 millones, un incremento de 16% interanual. Asimismo, reportó ingresos operativos de US$ 5.8 millones y un ebitda ajustado de US$ 4 millones, frente a resultados negativos en 2024.

“2025 marcó un punto de inflexión para Silver X. Logramos mejoras significativas en los márgenes y el desempeño operativo, demostrando la calidad de nuestra base de activos y nuestra capacidad de ejecución. Con esta base sólida, ahora nos enfocamos en expandir el negocio”, comentó José M. García, CEO de Silver X Mining Corp.

La referida mejora se registró en un contexto de menor volumen procesado —150,239 toneladas frente a 170,676 toneladas en 2024— como parte de una estrategia enfocada en priorizar mineral de mayor ley (mejor calidad). Dicha medida permitió elevar la ley promedio de plata en 9% y mejorar el valor por tonelada.

En paralelo, la empresa redujo sus costos en efectivo en US$ 1.2 millones y ejecutó inversiones de mantenimiento por US$ 4.5 millones.

Silver X apunta a alcanzar una producción anual cercana a 6 millones de onzas equivalentes de plata hacia 2029.

Silver X busca elevar producción y consolidar cartera con Pampas

De cara a 2026, Silver X apunta a elevar su capacidad de procesamiento hacia las 1,000 toneladas diarias y avanzar en el desarrollo de nuevas áreas productivas, mientras incorpora el proyecto Pampas como parte de su estrategia de crecimiento.

La compañía apunta a alcanzar una producción anual cercana a 6 millones de onzas equivalentes de plata hacia 2029, apalancada en su operación actual en Nueva Recuperada y el potencial de producción futura de los yacimientos de Pampas y sus alrededores.

“Nuestro camino hacia las 1,000 toneladas diarias, junto con oportunidades de crecimiento adicionales en toda nuestra cartera, nos posiciona favorablemente para lograr un crecimiento sostenido de la producción. Mantenemos nuestro compromiso de construir una plataforma disciplinada y diversificada, capaz de generar valor a largo plazo para nuestros accionistas”, aseguró.

LEA TAMBIÉN: Fortuna Mining registra mayor producción de plata en mina Caylloma

Silver X halla mayor extensión de plata en Huancavelica

A mediados de este mes de abril, Silver X informó nuevos resultados de perforación subterránea en el objetivo Blenda Rubia, ubicado cerca de su operación Nueva Recuperada (Huancavelica). Según la compañía, las intersecciones confirman la continuidad de un sistema polimetálico de plata con anchos significativos, lo que podría ampliar el alcance operativo del proyecto.

Los resultados reportan intersecciones con anchos reales de hasta 17.86 metros y promedios cercanos a 6 metros en áreas donde ya se conoce mejor la forma del yacimiento. Además, se identificaron tramos de hasta 54.85 metros de ancho aparente, lo que indica que podría existir una zona con mineral mucho más extensa, que el inicialmente previsto.

De acuerdo con la empresa, el mineral no está concentrado solo en vetas (capas o franjas de roca donde se concentra el mineral) pequeñas y separadas, sino que se distribuye de manera continua entre varias estructuras. Dicha distribución abre la posibilidad de combinar métodos de explotación: en algunas zonas se podría trabajar con vetas más pequeñas; y en otras, con operaciones de mayor escala.

“Estos resultados cambian radicalmente nuestra comprensión de Blenda Rubia. Lo que estamos viendo no es un sistema de vetas estrecho, sino un corredor mineralizado amplio y continuo que tiene el potencial de sustentar la minería a gran escala en áreas seleccionadas”, comentó José M. García, director ejecutivo de Silver X.

LEA TAMBIÉN: Minera china Zijin Mining prioriza La Arena y Río Blanco en Perú dentro de plan millonario