Antes que culmine el 2024, el productor brasileño de zinc Nexa Resources anunció la finalización de la venta del 100% de las acciones de la Minera Pampa de Cobre, dueño de la mina de cobre Chapi (Moquegua), a favor de Quilla Resources. Ahora, esta empresa canadiense comunicó que Víctor Gobitz -exCEO de Antamina- asumirá la dirección de la empresa, con miras reactivar la operación minera.

Dicho yacimiento permanecía inactivo desde 2012 debido a la caída de los precios del metal y problemas operativos. Sin embargo, en un mejor contexto actual, en el cual el precio del cobre ha aumentado alrededor de un 15% desde entonces, la compañía tiene el plan de reiniciar la producción de cátodos de cobre en la primera mitad del próximo año, con un objetivo inicial de 10,000 toneladas métricas anuales.

Según Gobitz, esta reactivación permitirá financiar otros proyectos dentro del paquete de tierras de 26,000 hectáreas, próximas a una mina de Freeport-McMoRan Inc.

Además, desde la empresa anunciaron que, una vez que Chapi esté en pleno funcionamiento, Quilla Resources evaluará la posibilidad de salir a bolsa. “Seremos una empresa cerrada durante un tiempo, hasta que reiniciemos las operaciones, y luego evaluaremos salir a bolsa (...). Creemos que el potencial está ahí para encontrar un yacimiento de grandes dimensiones”, precisó el directivo.

Victor Gobitz, exCEO de Antamina, toma las riendas de Quilla Resources.

Reciente traspaso de Chapi

Según lo reportado en setiembre último a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Nexa acordó la venta de Minera Pampa de Cobre a Quilla Resources Perú por un monto de US$ 5 millones. La contraprestación incluye US$ 1 millón en efectivo al cierre de la operación y otros US$ 4 millones después del inicio de la producción comercial del proyecto minero.

Además, Nexa recibirá pagos contingentes por un total de hasta US$11 millones si el precio promedio del cobre excede ciertos umbrales y la mina alcanza ciertos hitos de producción, además de una regalía sobre la producción neta de minerales (NSR) de la mina Chapi.

La mina Chapi se orientaba a la exploración, extracción y procesamiento de cobre. El yacimiento cesó sus operaciones en 2012 y actualmente está bajo mantenimiento. El objetivo de Quilla es la reanudación de actividades.

Temas que te pueden interesar sobre minería:

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.