El Ejército estadounidense lanzó ataques contra instalaciones militares iraníes, luego de acusar a Teherán de incumplir un acuerdo con Washington la reapertura de la vía, informó el Comando Central de Estados Unidos.

En esa línea, la institución precisó que aeronaves estadounidenses atacaron almacenes de drones y misiles iraníes, así como bases costeras de radares, aseguró a través de un comunicado.

Además, la institución sostuvo que la operación fue una respuesta al ataque atribuido a Irán contra el buque mercante M/V Ever Lovely, de bandera de Singapur, cuando salía del estrecho a lo largo de la costa de Omán.

El Centcom afirmó que la acción iraní constituyó una violación del acuerdo de cese de hostilidades y aseguró que puso en riesgo la libertad de navegación en uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio internacional.

Incidente al sureste de Dahit, en Omán

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de cometer una “violación insensata” del alto el fuego al lanzar, según dijo, al menos cuatro drones contra embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz.

El incidente ocurrió a 7,5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán, según la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), que recomendó precaución a los buques en la vía, por donde pasa el 20 % del crudo global.

Este sería el primer ataque registrado en la zona desde que Estados Unidos e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para acabar con las hostilidades y reabrir el tráfico en Ormuz, en lo que negocian un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.

El Comando Central indicó que las fuerzas estadounidenses mantienen operaciones de coordinación y apoyo para garantizar el tránsito seguro de las embarcaciones comerciales y asegurar el cumplimiento del acuerdo alcanzado con Irán.

Elaborado con información de EFE.