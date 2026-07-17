Las tarifas internacionales para transportar carga vía marítima arrancaron la segunda mitad del año con fuerte ascenso. | Imagen: Andina
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Guadalupe Gamboa
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Las tarifas del transporte marítimo internacional arrancaron la segunda mitad del año enfrentando una fuerte alza. Por ejemplo, al inicio de julio se evidenció que los fletes para carga seca acumularon un encarecimiento de 104.7% respecto al cierre de 2025, según un reporte del Banco Central de Reserva (BCRP), con información de la consultora Drewry.

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