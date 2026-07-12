Las exportaciones peruanas sumaron US$ 45,128 millones entre enero y mayo, alcanzando un crecimiento de 36.7% impulsado principalmente por el mejor desempeño del sector minero, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

Solo en envíos tradicionales se reportó un crecimiento de 48.8% a US$ 36,324 millones. Dentro de este grupo, la Minería concentró el mayor monto exportado al lograr un avance de 53.7% con US$ 33,000 millones.

También registraron avances los despachos de Hidrocarburos, con US$ 1,881 millones (18.4%); la Pesca tradicional, con US$ 1,100 millones (0.1%); y el Agro tradicional, con US$ 267 millones (27.9%).

En tanto, las exportaciones no tradicionales alcanzaron los US$ 8,804 millones, con un crecimiento de 2.4%. Esto estuvo sostenido por la agroindustria que alcanzó exportaciones por US$ 4,239 millones (3.8%).

Le siguieron los rubros químico con US$ 1,080 millones (6.7%); pesca para consumo humano por US$ 1,014 millones (8.8%); y siderometalurgia con US$ 940.6 millones (7.6%).

Seis sectores cerraron en rojo

Pese al crecimiento general de las exportaciones, seis actividades no tradicionales redujeron sus envíos en los primeros cinco meses del año. Entre los rubros en rojo están:

Joyería: -77.4%.

Metalmecánica: -17.5%.

Prendas de vestir: -8.3%.

Varios: -3.8%.

Textiles: -0.2%.

Minería no metálica: -0.04%.

Asimismo, el CIEN-ADEX indicó que algunos sectores aún no logran recuperar los niveles máximos de exportación alcanzados en años anteriores, tal es el caso de confecciones y maderas, textiles, pesca, agro tradicional e hidrocarburos, minería no metálica y metalmecánica y joyería.

En ese contexto, el presidente de ADEX, César Tello, indicó que se debe seguir trabajando en una agenda proexportadora orientada a ampliar la participación de más empresas en el comercio exterior, generar mayor valor agregado y lograr que las pequeñas y medianas, puedan integrarse a las cadenas globales.

Según indicó, mantener el dinamismo exportador requiere avanzar en aspectos como la mejora de la infraestructura, la reducción de los costos logísticos, la simplificación de procesos y una mayor predictibilidad para la inversión.

“Se debe fortalecer la apertura comercial y la promoción internacional a fin de aprovechar nuevas oportunidades en los mercados externos y consolidar la presencia de los productos peruanos”, comentó.

Principales destino

China continuó siendo el principal mercado para los productos peruanos al concentrar exportaciones por US$ 17,390 millones, eso equivale a casi 4 de cada cinco productos que se venden al exterior.

Los otros destinos que continúan dentro de los principales compradores del Perú están:

India (10.6%).

Estados Unidos (9.5%).

Unión Europea (8.8%).

Canadá (5.3%).

Suiza (3.4%).

Japón (3.2%).

Cabe agregar que las cinco regiones que lideraron las exportaciones entre enero y mayo fueron Lima (US$ 6,305 millones), Arequipa (US$ 4,850 millones, Ica (US$ 4,824 millones), Áncash (US$ 4,253 millones) y Puno (US$ 4,118 millones).