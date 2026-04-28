Las exportaciones mineras peruanas en el primer bimestre del año (enero – febrero) sumaron US$ 13,831 millones, representando un crecimiento de 59%, respecto a igual periodo del 2025 (US$ 8,700 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Al respecto, explicó que el aumento de las exportaciones mineras se debió principalmente por el mayor valor de los envíos de oro (US$ 2,222 millones más), cobre (US$ 2,219 millones más) y plomo (US$ 441 millones más).

El gremio minero energético precisó que las exportaciones de cobre en el período enero - febrero del 2026 ascendieron a US$ 6,384 millones, lo que significó un incremento de 53.3% respecto al primer bimestre del 2025 (US$ 4,166 millones).

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Exportaciones auríferas

En tanto, las exportaciones auríferas llegaron a la suma de US$ 5,231 millones entre enero - febrero, lo que representó un crecimiento de 73.8% respecto al primer bimestre del 2025 (US$ 3,010 millones).

La SNMPE indicó que, en los dos primeros meses del año, el cobre representó el 46.2% del valor de las exportaciones mineras, mientras que el oro el 37.8%.

Las exportaciones mineras -subrayó- significaron el 74% de los envíos de productos del Perú al extranjero entre enero y febrero último.

Exportaciones en Febrero

El gremio minero energético dio a conocer que las exportaciones mineras en febrero 2026 ascendieron a US$ 6,703 millones, lo que reflejó un aumento de 62% con relación a similar mes del 2025 (US$ 4,140 millones).

Detalló que las exportaciones cupríferas fueron 3,032 millones de dólares en febrero último, cifra que significó un crecimiento de 58.9% con relación a similar mes del año 2025 (US$ 1,908 millones).

Las exportaciones auríferas llegaron a la suma de US$ 5,231 millones entre enero - febrero, según la SNMPE. (Fuente: Andina)

El aumento de las exportaciones de cobre en febrero fue porque el volumen registró un incremento de 3.6%, mientras que el precio de este metal subió en 53.4% respecto a igual mes del año pasado.

El gremio empresarial señaló que las exportaciones de oro llegaron a 2,565 millones de dólares en febrero 2026, lo que representó un aumento de 76.9% con relación a similar mes del 2025 (US$ 1,450 millones).

Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento del volumen en 2.1% y de su cotización en 73.3% respecto a igual mes del 2025.