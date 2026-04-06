A vísperas del cierre de Semana Santa, el empresariado local despertó con la noticia del fallecimiento de Ramón Barúa, ex alto ejecutivo del Grupo Intercorp y destacada figura del sector empresarial. Con 79 años de edad, el hombre de negocios es reconocido por ser un referente en el mundo corporativo y por acumular una amplia trayectoria en empresas de los sectores construcción, minería, finanzas, industria y educación.

Nacido el 13 de julio de 1946, Barúa fue ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería; además, de cursar la carrera de Economía en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Dicha preparación le permitió contar con un perfil técnico y económico que delineó su actuar en alta dirección.

Para la década del 70, el ejecutivo ocupó cargos de gerente comercial, gerente de la División de Bienes Raíces y gerente corporativo en Cosapi, empresa de ingeniería y construcción. Asimismo, también fue gerente general de Perubar (división logística del grupo Glencore), y de AFP Horizonte.

No obstante, el grupo en el que desarrolló de manera prolífera su carrera fue en el holding de Carlos Rodríguez-Pastor, donde tuvo presencia en empresas del sector retail, banca, educación y servicios. De hecho, Barúa fue CEO del Grupo Intercorp durante 21 años (1998-2019) y ocupó cargos de dirección que lo posicionaron como una de las figuras centrales de la expansión del conglomerado.

Entre las diferentes posiciones que ostentó dentro del holding, destacó como director de Inteligo Group; además, de integrar el directorio de diferentes negocios, entre ellos Interbank, InRetail Pharma, Supermercados Peruanos, Tiendas Peruanas, Homecenters Peruanos, Real Plaza, Universidad Tecnológica del Perú, Financiera Oh e Interseguro.

“Durante casi tres décadas al frente de Intercorp no solo gestionó un grupo empresarial, también sembró una visión de desarrollo y compromiso con el país. Hoy, Intercorp lo despide con gratitud, por habernos dejado su liderazgo, visión y calidad humana como parte de la historia y valores de nuestro grupo”, destacó el conglomerado de Rodríguez-Pastor.

Barúa fue pieza clave en la expansión del conglomerado de Carlos Rodríguez-Pastor.

El compromiso social y empresarial

Además, de los compromisos propios de su quehacer como alto ejecutivo, Barúa también es reconocido por su deber ético, la pasión por la excelencia, la sostenibilidad y la creencia en el potencial humano peruano.

“Tengo 78 años y no hay un año de mi vida en el que no haya tomado algún programa o curso (...) este año he tomado inteligencia artificial generativa para poderlo entender, sino no podría conversar ni siquiera con mis nietos (...). Tú puedes hacer las cosas bien, muy bien o excelente, hacerlas excelente te va a costar un poco más de tiempo, probablemente, un poco más de dinero, pero la satisfacción que vas a tener, es única”, señaló hace un año el exejecutivo.

En línea con el aporte mostrado por Barúa a la empresa nacional, en el 2017, IPAE Acción Empresarial le otorgó el Premio IPAE al Empresario en reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución al desarrollo del Perú.

Asimismo, tras conocerse sobre su fallecimiento, Asociación Civil Transparencia expresó sus condolencias por la pérdida de uno de sus miembros y lo calificaron como un “empresario de firmes convicciones éticas y democráticas, y un insansable promotor de la institucionalidad en el país”.

“Ramón acompañó a Transparencia desde sus inicios, aportando liderazgo, compromiso y generosidad. Su contribución fue clave para consolidar el trabajo de observación electoral que hoy continúa fortaleciendo nuestra democracia”, finalizó.