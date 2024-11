Moody´s Local reafirmó la categoría A.pe con perpectiva estable para la primera emisión del primer programa de bonos corporativos de Cosapi. La calificadora explicó que la decisión se sustentó en la sólida trayectoria de la empresa en proyectos de ingeniería, construcción y servicios mineros en Perú, así como en su expansión progresiva hacia mercados internacionales.

El análisis señaló que al cierre de setiembre, el backlog (cartera de proyectos) de Cosapi alcanzó los US$ 867.3 millones, equivalentes a 2.46 veces las ventas anuales. No obstante, uno de los desafíos que afronta es la reciente no renovación de un importante contrato de servicio minero, lo que redujo el backlog en aproximadamente un 10% respecto al análisis previo.

LEA TAMBIÉN Poder Judicial declara consentido acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Cosapi

Moody´s refirió que este hecho impactará negativamente en los ingresos y el EBITDA proyectado para 2024 y 2025, generando presiones adicionales en la búsqueda de nuevos contratos .

La evaluación de la calificadora también hace referencia que Cosapi ha mantenido un proceso constante de fortalecimiento patrimonial, implementando una política de no distribución de dividendos hasta 2028, y desapalancamiento financiero, logrando cubrir el total de su deuda financiera, incluidos bonos con un saldo vigente de S/ 10 millones con vencimiento en septiembre de 2025.

La diversificación en sus tres principales líneas de negocio (Ingeniería y Construcción, Servicios Mineros y Concesiones) sigue siendo un pilar relevante, refirió el reporte. Asimismo, el acceso a diversas fuentes de financiamiento y la valorización de sus activos, como su participación del 10% en el Consorcio Metro de Lima Línea 2, han fortalecido su posición económica. La compañía reportó un aumento patrimonial tras un fallo arbitral favorable del CIADI, elevando su valor a S/ 124.2 millones al tercer trimestre de 2024.

LEA TAMBIÉN Retrasos en Línea 2 del Metro y multa de Indecopi afectan calificación crediticia de Cosapi

Moody´s anticipó que la no renovación del principal contrato de servicio minero podría impactar las métricas de liquidez de Cosapi; sin embargo, la empresa mantendría su capacidad para cumplir con el pago de su deuda. “Esto se debe a la disponibilidad de líneas bancarias y a las gestiones de la gerencia para obtener periodos de gracia en los pagos con sus principales acreedores”, dijo.

Resultados al tercer trimestre

En términos operativos, los ingresos de Cosapi crecieron un 12.2% interanual, alcanzando S/ 969.8 millones. El EBITDA ajustado mostró una recuperación, situándose en S/ 171.5 millones, frente al ejercicio anterior, cuando se enfrentaron sobrecostos y retrasos en dos proyectos clave. La utilidad neta se consolidó en S/ 76 millones, favorecida en gran medida por ingresos extraordinarios del Consorcio Metro de Lima Línea 2.

LEA TAMBIÉN Cementera Bío Bío: firma estadounidense desiste de la compra y deja vía libre a Yura

Si bien compañía ha implementado esfuerzos significativos en optimización de costos y en priorizar contratos con mayor rentabilidad, Moody´s proyectó ajustes en el resultado neto anual debido a la ausencia del contrato minero, así como a provisiones vinculadas al caso Club de la Construcción.

Por último, Moody´s destacó que una mejora en la calificación dependerá de un incremento sostenido del backlog, mejores márgenes de rentabilidad y una recuperación del dinamismo económico nacional, especialmente en sectores como minería y construcción. Por otro lado, una contracción continuada del backlog , deterioros en los indicadores de liquidez o retrasos significativos en proyectos estratégicos podrían poner en riesgo la clasificación actual.

LEA TAMBIÉN Venta de bloqueadores se contrajo: las expectativas para cierre de año

TE PUEDE INTERESAR SOBRE COSAPI