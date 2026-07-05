La empresa peruana Basa cumplirá 77 años de fundación este 2026. (Captura tomada de un reportaje de Canal N)
La empresa peruana Basa cumplirá 77 años de fundación este 2026. (Captura tomada de un reportaje de Canal N)
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Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Mientras algunas empresas, como las de agroindustria, observan con cautela el impacto que podría generar un nuevo fenómeno de El Niño sobre la actividad económica en Perú, Basa -adquirida por el Grupo Herrera (de Facusa) en 2002- se prepara para poner en marcha su tercera planta industrial en el país. Esta vez, al sur de Lima. El objetivo, informó la empresa, es acompañar el crecimiento de segmentos como logística, industria química, reciclaje y agroindustria.

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