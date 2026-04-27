En ese contexto, el 2025 fue un año favorable para la cadena frente al 2024, con un crecimiento sostenido en ventas impulsado por la consolidación de su propuesta gastronómica y la preferencia del público. Así lo señaló Patricia Cortijo, gerente de marca de Madam Tusan, quien precisó que este desempeño estuvo acompañado de una inversión enfocada en la remodelación de sus restaurantes —iniciando por su local en Santa Cruz, en Miraflores—, así como por el impulso de su propuesta de fusión peruano-china y una mayor cercanía con sus clientes mediante iniciativas de fidelización, en un año en el que la marca priorizó la mejora de la experiencia. Sobre esa base, la compañía ha trazado su plan para el 2026.

Madam Tusan apuesta por renovar y reforzar su carta.

Planes de expansión: Lima Moderna y mirada a provincias

En línea con su estrategia de crecimiento ordenado, Madam Tusan evalúa nuevas aperturas en Lima bajo criterios estrictamente estratégicos, priorizando ubicaciones que se alineen con su formato de restaurante. Según explicó Patricia Cortijo, gerente de marca, la mirada está puesta principalmente en zonas de Lima Moderna, tanto en locales independientes como en espacios dentro de centros comerciales, buscando asegurar consistencia en la experiencia y coherencia con la identidad de la marca.

Este enfoque responde a una lógica de expansión selectiva, en la que la compañía privilegia la calidad de las ubicaciones por encima de la velocidad de crecimiento. “Buscamos ubicaciones estratégicas que nos permitan mantener la esencia de nuestra propuesta”, precisó la ejecutiva, al destacar que cualquier nueva apertura deberá replicar los estándares de servicio, ambiente y propuesta gastronómica que caracterizan a la cadena.

En paralelo, la marca también analiza su eventual ingreso a provincias, aunque por ahora se trata de un plan en evaluación. Cortijo indicó que este proceso implica un análisis previo del mercado, del perfil del consumidor local y de la disponibilidad de espacios adecuados para su formato. En esa línea, subrayó que la prioridad será garantizar la misma calidad y experiencia que ofrecen en Lima, antes de expandirse fuera de la capital.

Se pueden degustar dos versiones de wantanes fritos: una opción con relleno de pollo, hongos y castañas; y otra, llamada Tusan, con relleno de cerdo y langostinos.

Modelo de negocio

En el frente operativo, Madam Tusan mantiene un modelo de negocio donde la experiencia en salón continúa siendo el principal motor de ingresos. Actualmente, la cadena opera con 10 restaurantes en Lima y cerca del 80% de sus ventas proviene del consumo en mesa, lo que refleja el peso que aún tiene la experiencia presencial dentro de su propuesta. “El principal formato es la atención en salón”, precisó Patricia Cortijo, al destacar la importancia de este canal en la operación.

No obstante, la marca ha venido adaptándose a los cambios en los hábitos de consumo con el impulso de formatos complementarios como delivery, pickup y to go, que han cobrado mayor relevancia en los últimos años. “Identificamos una creciente demanda por el canal de delivery”, indicó la ejecutiva, quien explicó que estos formatos buscan ampliar el alcance de la marca y responder a un consumidor cada vez más orientado a la conveniencia, sin perder la esencia de la experiencia gastronómica.

En cuanto al gasto por cliente, Madam Tusan maneja actualmente un ticket promedio de alrededor de S/ 140 por persona, aunque este puede variar según la ocasión y la selección de platos. En esa línea, la compañía mantiene su enfoque en fortalecer su modelo actual y optimizar sus canales existentes, sin contemplar por ahora la implementación de nuevos formatos de negocio en el corto plazo.

Perfil del consumidor y tendencias

En línea con la evolución del mercado, el consumidor peruano se ha vuelto más exigente, informado y selectivo al momento de elegir dónde comer. Así lo señaló Patricia Cortijo, quien explicó que hoy el cliente no solo busca buen sabor, sino también calidad, autenticidad y una experiencia integral. “Busca calidad, buen sabor y autenticidad, pero también una experiencia completa”, indicó, al referirse a un perfil que, además, muestra mayor apertura hacia propuestas de fusión como la cocina peruano-china, siempre que mantengan conexión con sabores familiares.

A este cambio se suma una mayor digitalización del consumidor, que hoy interactúa con las marcas más allá del restaurante. “Tenemos a un consumidor más digital, que busca una propuesta 360°”, precisó la ejecutiva, al destacar el rol de las redes sociales en la experiencia gastronómica, donde los clientes no solo consumen, sino que también comparten y validan sus vivencias.

Competencia y posicionamiento

En un entorno altamente competitivo, Madam Tusan reconoce que el mercado gastronómico peruano se caracteriza por una oferta diversa y en constante evolución, donde conviven propuestas tradicionales, conceptos de autor y cadenas locales e internacionales. En ese escenario, la marca entiende la competencia como un motor de mejora. “La alta competencia es vista como un motor de crecimiento”, señaló Patricia Cortijo, gerente de marca, al destacar que este contexto eleva los estándares y exige innovación constante.

Frente a ello, la cadena refuerza su posicionamiento a partir de su propuesta de fusión peruano-china, que combina tradición y una mirada contemporánea. El foco está en la calidad de los ingredientes, el carácter artesanal de su oferta y la consistencia en toda la experiencia, desde el servicio hasta la presentación. “Buscamos ofrecer un servicio que destaque por su detalle y calidez”, indicó la ejecutiva, subrayando que la experiencia integral es parte clave de su diferenciación.