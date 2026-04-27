Sector restaurantes: Madam Tusan es el restaurante más destacado, según el estudio. (Foto: Difusión)
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Sandra Reyes
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Madam Tusan, la cadena de chifa moderno creada por Gastón Acurio y operada por el Grupo Delosi, cumple 15 años en el mercado peruano y se alista para una nueva etapa orientada a consolidar su crecimiento y renovar su propuesta peruano-china, con más de 10 locales en Lima. De cara al 2026, proyecta un crecimiento con inversiones en la innovación de su carta y la evaluación de aperturas en zonas estratégicas de Lima Moderna, tanto en locales propios como en centros comerciales, sin descartar su ingreso a provincias. ¿Cómo reforzará su posicionamiento y cuáles son sus planes para los próximos años?

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