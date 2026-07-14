Lima registrarían temperaturas de hasta 29 °C esta semana. Foto: GEC
Lima registrarían temperaturas de hasta 29 °C esta semana. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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, de moderado a fuerte, entre el martes 14 y el viernes 17 de julio.

al ingreso de vientos del norte y al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur.

Asimismo, estas condiciones generarán más días despejados y mayor brillo solar, sobre todo al mediodía y primeras horas de la tarde.

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En distritos cercanos al mar de Lima la temperatura irá entre 21 °C y 27 °C, mientras que en Lima Este (Santa Anita, La Molina, Ate, SJL) el calor será más intenso, entre 19 °C y hasta 29 °C.

por lo que recomendó evitar la exposición al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m.

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Ante ello, sugirió usar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y mantenerse hidratado para cuidar la salud ante el incremento de la temperatura.

Lima registrarían temperaturas de hasta 29 °C esta semana. (Foto: Andina)
Lima registrarían temperaturas de hasta 29 °C esta semana. (Foto: Andina)

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