El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que la costa central tendrá un aumento de la temperatura diurna, de moderado a fuerte, entre el martes 14 y el viernes 17 de julio.
La entidad, a través de un comunicado, indicó que este aumento se debe a la presencia de aguas cálidas asociadas al Niño Costero, al ingreso de vientos del norte y al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur.
Asimismo, estas condiciones generarán más días despejados y mayor brillo solar, sobre todo al mediodía y primeras horas de la tarde. Además, las temperaturas máximas estarán por encima de lo normal para la época, especialmente en Lima Metropolitana.
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En distritos cercanos al mar de Lima la temperatura irá entre 21 °C y 27 °C, mientras que en Lima Este (Santa Anita, La Molina, Ate, SJL) el calor será más intenso, entre 19 °C y hasta 29 °C.
El organismo advirtió que el incremento del brillo solar elevará la radiación ultravioleta, por lo que recomendó evitar la exposición al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m.
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Ante ello, sugirió usar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y mantenerse hidratado para cuidar la salud ante el incremento de la temperatura.