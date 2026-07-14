El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que la costa central tendrá un aumento de la temperatura diurna, de moderado a fuerte, entre el martes 14 y el viernes 17 de julio.

La entidad, a través de un comunicado, indicó que este aumento se debe a la presencia de aguas cálidas asociadas al Niño Costero, al ingreso de vientos del norte y al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur.

Asimismo, estas condiciones generarán más días despejados y mayor brillo solar, sobre todo al mediodía y primeras horas de la tarde. Además, las temperaturas máximas estarán por encima de lo normal para la época, especialmente en Lima Metropolitana.

En distritos cercanos al mar de Lima la temperatura irá entre 21 °C y 27 °C, mientras que en Lima Este (Santa Anita, La Molina, Ate, SJL) el calor será más intenso, entre 19 °C y hasta 29 °C.

El organismo advirtió que el incremento del brillo solar elevará la radiación ultravioleta, por lo que recomendó evitar la exposición al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m.

Ante ello, sugirió usar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y mantenerse hidratado para cuidar la salud ante el incremento de la temperatura.