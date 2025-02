Perú cree “totalmente factible” duplicar PBI y alcanzar nivel de país desarrollado en 2050.

Perú considera que es “totalmente factible” duplicar su producto interno bruto (PBI) para el 2050, una meta que le puede permitir alcanzar el nivel de vida de países europeos como Polonia, Grecia o Portugal, afirmó el presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), Giofianni Peirano.

“El plan está pensado para que, en un promedio de 4.7 a 5 puntos de crecimiento anual, logremos al 2050 una condición de país desarrollado”, sostuvo Peirano a El Peruano.

En 2023, el PBI per cápita de Perú alcanzó los US$ 7,906, una cifra que en el año 2000 era de US$ 1,945, según destacó el medio oficial.

Al respecto, el jefe del Ceplan indicó que, si se logra el objetivo establecido en el ‘Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050’, su país alcanzaría “el cuartil de los países desarrollados en 25 años”.

Recordó que en la década de 1980 Perú era un país “de renta baja y pobres”, y en la actualidad es “de renta media y nivel de ingreso medio en el mundo”. “Estamos a mitad de la tabla en el mundo”, acotó.

Al analizar el panorama actual, añadió que Perú ha liderado el crecimiento económico en la región en los últimos 20 años y dijo que el objetivo es llegar “a ser una sociedad económicamente más estable”.

“No seríamos Singapur, pero sí Polonia, Grecia o Portugal. Esa es la meta a la que se aspira”, comentó.

El jefe del Ceplan señaló que la economía peruana antes de las reformas estructurales que se aplicaron desde 1993 era de US$ 34,830 millones y en la actualidad llega a US$ 267,600 millones.

“Cuando analizamos este breve plazo, de 1993 a la fecha, estamos hablando de aproximadamente 32 años, que se ha multiplicado entre 7 y 9 veces el PBI”, destacó.

Agregó que el Consejo Nacional de Competitividad Público y el Consejo Privado de Competitividad, coinciden en que el actual potencial del crecimiento de Perú es de entre 6 % y 6.5 % anual.

Peirano también resaltó la “potencialidad” que tiene que Perú por ser “un país de los más megadiversos del planeta, en la posición cuatro”.

Sostuvo, además, que el plan estratégico peruano al 2050 es el único en Latinoamérica que comprende entre sus elementos a la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

