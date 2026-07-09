El horizonte para el precio del oro cambió -hacia la baja- con el alivio de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, lo cual ha generado la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos suba sus tasas de interés en alguna de sus próximas reuniones de septiembre o diciembre próximo, indicaron los analistas consultados.

Cuando las tasas de interés suben, se genera más rentabilidad en otros instrumentos de inversión, como la renta fija; ello reduce la preferencia por el oro y hace caer su valor, explicó José Carlos Sánchez, jefe de research de InValor.

¿Es un buen momento para comprar? El precio del oro aún tiene margen para subir, pues la Fed podría decidir no subir sus tasas de interés de referencia, estimó Sánchez.

“En la medida que los riesgos inflacionarios sigan disminuyendo y considerando que el mercado laboral estadounidense viene perdiendo dinamismo, ello llevaría a que la Reserva Federal lo piense dos veces antes de subir la tasa de interés. Eso pudiera dar cierto soporte al precio del oro”, sostuvo.

En ese escenario, el oro podría llegar a fin de año a un rango de entre US$ 4,300 a US$ 4,500 la onza , estimó Sanchez. “Y para el 2027, el consenso de analistas de Bloomberg ven al oro en un precio cercano a los US$ 4,800 la onza ”, anotó José Carlos Sánchez.

Por su parte Renzo Centeno, gerente comercial de Prime Inversiones, estima que en la segunda parte del año el precio del oro se moverá en un rango de entre US$ 3,800 a US$ 5,000 la onza . “Dependerá de la evolución de los conflictos geopolíticos, de si la Fed varía su tasa y de qué tanto los bancos centrales compren oro”, subrayó.

Centeno sostiene que lo ocurrido con el precio del oro en los últimos meses no significa un cambio de tendencia hacia la baja, sino una corrección del mercado . “Grandes instituciones empezaron a tomar ganancias y eso también presionó el precio a la baja. Ahora estamos en un escenario moderadamente alcista del oro”, apuntó.

Por ello, Renzo Centeno estimó que si bien podrían registrarse bajas de cotización en el corto plazo, en el mediano y largo plazo el precio del oro tiene espacio para subir. “Si compro oro y no voy a estar afecto a cómo se mueve el precio en los siguientes tres meses y quiero esperar entre uno a cuatro años, es probable que salga con algo positivo por la subida del oro”, proyectó.