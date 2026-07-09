El precio del oro se ve influenciado por las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Imagen: Perplexity.
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José Carlos Reyes Leyva
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La cotización del oro viene registrando un año bastante volátil. Tras tocar un precio récord de US$ 5,500 la onza a fines de enero, este valor inició una ruta descendente, no exenta de altibajos. Actualmente el oro se cotiza a US$ 4,102 la onza -dato al 7 de julio- lo cual implica un retroceso de 14% el último trimestre.

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