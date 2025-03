Al verse capturado, Atahualpa, el Sapa Inca, ofreció llenar un cuarto de oro a cambio de su liberación. Historiadores estiman que, meses después, en 1533, el Inca entregó alrededor de 7 toneladas de oro a sus captores. Esto equivale a aproximadamente 225,000 onzas de oro, que a precio de mercado (US$ 2,910/onza), son más de US$ 650 millones.

El oro es una piedra preciosa a la que los humanos hemos dado valor desde hace miles de años principalmente porque es brillante (bonita), no se altera fácilmente, es maleable y es escasa. A pesar de que no genera renta alguna (a diferencia de los bonos, cuya renta es el cupón, o las propiedades, cuya renta es el alquiler, o las acciones, cuya renta es el dividendo), el hombre siempre ha demandado oro, determinando que su precio se aprecie a través del tiempo.

En el 2024, la demanda global fue de aproximadamente 4,976 toneladas. Aproximadamente, el 41% es para joyería (principalmente de la China e India, que representan el 70% de la demanda por joyas), el 21% son lingotes y monedas, el 14% es comprado por bancos centrales para diversificar sus portafolios de inversión, el 17% es adquirido por inversionistas en mercados financieros (vía exchange traded funds en bolsas reguladas o vía contratos over the counter) y el 6% como insumo para productos tecnológicos.

Desde hace algunas décadas, la demanda del oro depende de: (I) la expansión económica de China e India, que demandan mucho oro en joyería y como reserva de ahorro, (II) el surgimiento de los exchange traded funds (etfs), que son fondos que cotizan en bolsa que tienen como activo subyacente el metal precioso y que permiten que miles de inversionistas compren oro como ahorro de largo plazo, y (III) mayor agresividad de compra por parte de los bancos centrales. Estos tres factores crecen a medida que hay mayor riesgo global producto de (I) altos déficits fiscales estructurales en los Estados Unidos, Europa y Japón, (II) guerras y problemas geopolíticos, y (III) mayor riesgo de inflación futura.

Por su lado, en el 2024, la producción de oro viene de diversas minas y sumó 3,660 toneladas. Los principales países productores son China (380 toneladas), Rusia (310 toneladas), Australia (290 toneladas), Canadá (200 toneladas) y Estados Unidos (160 toneladas). Cualquier evento que afecte la oferta de oro presente o futura impacta en el precio.

En los últimos diez años el oro ha subido de US$ 1,184 a US$ 2,914 la onza (+146% o 9.4% promedio anual). Si bien es un underperformer vs el índice Standard & Poors 500 (canasta de las acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos), que creció 189% (11% promedio anual), su rendimiento es muy atractivo.

¿Qué pasa hoy en los mercados financieros?

El oro llegó a un pico histórico de US$ 2,951 la onza hace unos días pues el riesgo global es mayor. En el 2024 el precio del oro subió 27.2%, superando al índice Standard & Poors 500 que creció 23%, mientras que en lo que va del 2025 el metal precioso aumentó 11% vs S&P 500 + 1%. En los últimos 14 meses el oro viene outperforming el S&P 500.

Al galopante déficit fiscal en Estados Unidos, a los temores de que la guerra Rusia-Ucrania pueda expandirse, a las preocupaciones de que el conflicto en Israel pueda crecer en Medio Oriente, ahora se suma el mayor riesgo de inflación futura. Guerras comerciales, menores impuestos, mayor boom económico, con tasas de interés entre 4.25% - 4.50% y bajo desempleo, elevan el riesgo de inflación futura en Estados Unidos.

Goldman Sachs esta bulish en el oro. Espera que alcance los US$ 3,100 por onza a fin del año. J.P. Morgan, Citi y Bank of America estiman que el oro cotice entre US$ 2,950 – US$ 3,000 la onza en este 2025. Todos esperan menores tasas de interés, debilidad del dólar y fuerte demanda de China, India y los bancos centrales. Una encuesta reciente del Consejo Mundial del Oro, donde participaron 69 bancos centrales, reveló su intención de comprar más metal precioso, ante la debilidad de los bonos del tesoro americanos.

¿Compramos o vendemos?

Si bien es cierto, el outperformance del oro en los últimos 14 meses es total, rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro. Siempre hay riesgo. Dado que cada vez hay más inversionistas ingresando al mercado hay mayor volatilidad y liquidez. En septiembre del 2011, por ejemplo, el oro llegó a un pico histórico de US$ 1,900 la onza para luego colapsar 45% en 4 años y llegar a US$ 1,051, en diciembre del 2015. Podría volver a ocurrir.

Para los inversionistas de largo plazo, y que apuesten por mayores problemas en el mundo por más conflictos militares, guerras comerciales, mayores déficits fiscales, mayores niveles de deuda para cubrir esos déficits y potencial mayor inflación, el oro si es una alternativa de ahorro relevante, que puede ayudar a diversificar portafolios de inversión.