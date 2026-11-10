Durante décadas, el cuidado fue considerado una responsabilidad exclusivamente de las familias y, particularmente, de las mujeres. Sin embargo, hay una realidad que pocas veces ponemos en perspectiva: el cuidado –supervisión de niños, adultos mayores, limpieza, cocina y cuidado del hogar– es lo que hace posible que todos podamos trabajar. Es una infraestructura invisible que sostiene la economía.

Hoy, el Perú está atravesando una transformación demográfica que obliga a cambiar la forma como organizamos el cuidado. Tenemos menos hijos, vivimos más años y envejecemos como sociedad. Sin embargo, seguimos sin desarrollar la infraestructura económica, las políticas públicas, los servicios ni los modelos de negocio necesarios para responder a estas nuevas necesidades.

Actualmente hay 4.2 personas de 15 a 59 años por cada adulto mayor. (Foto: Istock)

Nuestra región está atravesando cambios sociales y demográficos a pasos agigantados. Según proyecciones del BID, la proporción de personas mayores de 65 años en América Latina pasará de aproximadamente 10% en el 2022 a 20% hacia el 2050. Esta transformación refleja la velocidad del envejecimiento regional: según el BID, América Latina tardará apenas 28 años en duplicar la proporción de población mayor de 60 años, un proceso que en Europa tomó alrededor de 60 años.

Aterrizado al Perú, actualmente hay 4.2 personas de 15 a 59 años por cada adulto mayor. En el 2050 habrá solamente 2.4. La dependencia de la población adulta mayor pasará de 23.6% a 41.5%.

A esto le sumamos que el número de hijos por mujer ya se encuentra por debajo del nivel de reemplazo poblacional según la medición más reciente del INEI. Según la ENDES 2025 del INEI, la Tasa Global de Fecundidad (TGF), que mide el promedio de hijos por mujer, pasó de 2.0 en el 2021 a 1.7 en el 2025. Hoy ser madre es un reto enorme por falta de apoyo: según estimaciones del IPE, diez años después del nacimiento del primer hijo, el empleo femenino sigue siendo aproximadamente 41% inferior al nivel previo a la maternidad.

La pregunta que debemos hacernos, como empresa, Estado y familias, es: ¿qué servicios y políticas de cuidado vamos a necesitar en los próximos años?

Esto trae una oportunidad empresarial: desarrollar centros de cuidado infantil, casas de adultos mayores, modelos de cuidado cercanos a los centros de trabajo, servicios flexibles, soluciones tecnológicas y alianzas público-privadas que permitan resolver el reto.

Si valorizamos económicamente el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, encontramos que representa entre el 21.7% y el 25.4% del PBI peruano. Más del 70% de ese valor es generado por las mujeres. Esto además debilita la posibilidad de que esas mujeres entren al mercado laboral.

La pregunta ya no es si necesitaremos más servicios de cuidado. La pregunta es quién va a desarrollarlos, cómo los vamos a financiar y qué papel también queremos que tenga el sector privado –en alianza con el sector público– en la construcción de esta nueva economía.

Andrea de la Piedra es CEO de Aequales y miembro de WCD