¿Una empresa puede cobrarle a un sindicato las ganancias perdidas durante una huelga ilegal? | Foto: Generada con IA - ChatGPT
¿Una empresa puede cobrarle a un sindicato las ganancias perdidas durante una huelga ilegal? | Foto: Generada con IA - ChatGPT
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Gerardo Rosales Diaz
Gerardo Rosales Diaz

Una paralización de trabajadores puede ocasionar pérdidas millonarias a una empresa, especialmente cuando implica detener sus operaciones. Aunque la Constitución peruana reconoce el derecho de huelga, este debe ejercerse conforme a determinados requisitos legales.

TE PUEDE INTERESAR

Paro nacional 29 de octubre: SUTEP protesta y exige al gobierno frenar al crimen organizado
Pedro Sánchez adelanta elecciones en España para el 29 de noviembre: sus motivos
Maricarmen encendió la chispa: crisis de vivienda en España estalla en protestas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.