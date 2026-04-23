Sedapal. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El gobierno central autorizó hoy la transferencia financiera de casi S/ 35 millones a la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para financiar la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna a la población del ámbito urbano que no cuenta con acceso al servicio de agua potable y que se encuentra en condición de pobreza y pobreza extrema.

Así lo expresa la , publicada en la noche de ayer en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma detalla que la suma a transferir es de S/ 34.7 millones, la cual se realiza con cargo al Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2026 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 006: Agua Segura para Lima y Callao.

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Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada por la presente Resolución Ministerial no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Agua Segura para Lima y Callao, es responsable de la verificación y seguimiento del avance físico y financiero de los recursos, y del cumplimiento de las acciones contenidas.

La presente resolución lleva la firma del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes.

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