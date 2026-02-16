El viceministro de Construcción y Saneamiento, Luis Hernán Contreras Bonilla pidió la remoción del presidente de sedapal, Hugo Fernando Obando Concha, tras revelarse que un militante de Somos Perú despachó en Sedapal sin contrato y luego obtuvo orden de servicio. Así lo dio a conocer en un oficio dirigido al presidente del directorio del (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado) Fonafe, Freddy Jordán Medina.

Contreras Bonilla sostuvo que se ha puesto en entredicho la idoneidad y el cumplimiento de los procedimientos de contratación en la alta dirección de una empresa estatal tan crítica por lo que se requiere la inmediata intervención del Fonafe.

“En ese sentido y con el fin de salvaguardar la institucionalidad y la probidad en la gestión pública empresarial se ha solicitado al señor Hugo Obando Concha su inmediata renuncia al cargo de presidente del directorio Sedapal y ante su renuencia a dimitir al cargo solicito formalmente a Fonafe que proceda con su remoción”, indicó el viceministro en el oficio.

Añadió que a la denuncia de ayer , se suma a otra emitida el 1 de febrero, titulado: Sedapal ruptura financiera pero planillas jugosas. En este caso Cuarto Poder dio a conocer la existencia de altos sueldos, bonos e incentivos para gerentes y trabajadores,

A ello se suma, indicó que “se estarían realizando cambios en las jefaturas de la entidad sin cumplir con el perfil ni el procedimiento para su designación la acumulación de estas denuncias irregularidades impacta negativamente en la gobernanza y la solvencia de la empresa por lo que es imperativo actuar sin violación”, apuntó

Finalmente indicó que por todo ello agradecerá a Fonafe se sirva implementar los mecanismos de remoción solicitada en el más breve plazo dado que el actual presidente del directorio ya no cuenta con la confianza del sector.

De qué se trata la denuncia

Javier Muñoz Pretel es un afiliado al partido político de Somos Perú, pero una situación despertó cuestionamientos. El militante participó en reuniones estratégicas de Sedapal durante aproximadamente 2 meses pese a no contar con contrato ni cargo oficial dentro de la institución.

Según el dominical de Cuarto Poder, el afiliado partidario —quien habría visitado hasta en cinco ocasiones a José Jerí entre 2022 y 2024, cuando era congresista— comenzó a asistir a la empresa desde el inicio de la gestión del presidente del directorio, Hugo Obando, participando en encuentros de coordinación interna sin que existiera vínculo administrativo formal.

Esta participación sería confirmada por testimonios sindicales y registros fotográficos, además del comunicado del Ministerio de Vivienda, que presentó a Muñoz Pretel como parte de la institución. En dicho comunicado, señala que fue Hugo Obando quien acudió acompañado de Javier Muñoz Pretel, y que ambos ingresaron y salieron a la misma hora.

Luis Contreras Bonilla pide la intervención del Fonafe ante la renuencia de Hugo Obando a dimitir al cargo. | Foto: Sedapal

Posteriormente, el 27 de enero, se emitió una orden de servicio por cuatro meses para que Muñoz Pretel brinde apoyo en labores de coordinación institucional por un monto cercano a los S/20 mil.

Esta situación ha generado cuestionamientos debido a que el servicio no habría sido requerido previamente, cuando el afiliado ya venía desempeñando funciones dentro de la entidad.

Al respecto, Hugo Obando Concha, presidente del directorio Sedapal respondió sobre este caso. “No es ningún asesor de cabecera. Yo a la única persona que reconozco como asesor, que me acompaña es al señor Hubert Valdivia Pinto y Abel Salazar Boggiano”.