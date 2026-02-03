El exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Milton Von Hesse comparó a Sedapal con Petroperú, tras señalar que existe una dilapidación de recursos públicos respecto a los sueldos y bonos.

Para Von Hesse los directores de Sedapal, si estuvieran en el sector privado, tendrían responsabilidad penal por el mal uso de los recursos. “Le han regalado la empresa a distintos grupos sindicales y juegan a la piñata reventada”, señaló en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Además, sostuvo que no corresponde un incremento de la tarifa del agua por parte de Sedapal.

En esa línea, el economista señaló que la empresa no cubre su necesidades de inversión porque requiere de un subsidio del Ministerio de Vivienda.

Lo sueldos de Sedapal

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que a pesar del discurso de escasez y apremios económicos la estructura salarial y de beneficios de Sedapal permite que sus funcionarios perciban ingresos altos.

Los trabajadores cuentan con un esquema que incluye los 12 sueldos de ley, dos gratificaciones, un sueldo de vacaciones, asignación por escolaridad equivalente al 80 % de un sueldo, CTS, utilidades y tres incentivos económicos adicionales al año.

Si se cumplen todas estas condiciones, los empleados podrían llegar a percibir hasta 19 sueldos anuales, lo que genera un fuerte contraste con la situación de “ruptura financiera” que la empresa proyecta ante las autoridades.

Este panorama se agrava al observar casos específicos donde los sueldos base se duplican o triplican mediante bonificaciones recurrentes que no son excepcionales.

Las cifras reveladas muestran que por ejemplo, un especialista en recolección con un sueldo base de 9,500 soles puede llegar a percibir entre 15,000 y 24,000 soles en meses donde ni siquiera se pagan gratificaciones.

La situación es aún más notable en los cargos de confianza; por ejemplo, un gerente de servicio con una remuneración base de 19,750 soles ha registrado ingresos mensuales de hasta 36,417 soles, mientras que un gerente de proyectos alcanzó los 52,200 soles en un solo mes debido a los incentivos acumulados.

Estos montos superan, en varios casos con amplio margen, el sueldo del presidente de la República, fijado en S/35,568 desde 2025 por la expresidenta Dina Boluarte.

“Para nosotros debe ser un poquito más,” argumentó un presidente del directorio de Sedapal, Hugo Obando Concha, al referirse a la necesidad de incrementar los recibos de los usuarios por encima de lo estipulado por el regulador.

Mientras la Sunass estableció un ajuste del 14.5%, la empresa de saneamiento ha solicitado que este se eleve a rangos de entre el 18% y el 28%.

Sube precio del agua

La revelación de Cuarto Poder se da en medio del pedido de Sedapal a la Sunass para elevar las tarifas de agua a los consumidores.

Mientras la Sunass estableció un ajuste del 14.5%, la empresa de saneamiento ha solicitado que este se eleve a rangos de entre el 18% y el 28%, bajo el argumento de que la entidad atraviesa por una autocalificada ruptura del equilibrio económico-financiero.

Esta situación, según la empresa, les impediría contar con fondos para inversión y expansión de redes.

No obstante, la empresa intenta minimizar el rechazo social sosteniendo que el impacto mayoritario no recaerá en las familias peruanas.

“Recordemos que el 80% de la recaudación de tarifa de Sedapal proviene de la industria y del comercio. Solo el 20 % corresponde a los usuarios domésticos,”sostuvo el presidente del directorio de Sedapal, Hugo Obando Concha a Cuarto Poder.