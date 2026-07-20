Estudiantes toman la UNSAAC. (Foto: Referencial / Andina)
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Redacción Gestión
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, en Cusco, en protesta por reclamos académicos, administrativos y de servicios básicos, y que podría radicalizarse si no hay respuesta rápida de las autoridades.

La medida incluyó el cierre de los principales accesos al campus, lo que afectó el ingreso y salida de alumnos, docentes y personal administrativo. La toma es encabezada por estudiantes de sedes como Espinar, Curahuasi y Kayra, que se han movilizado hasta el campus principal de la UNSAAC.

Según informó Canal N, los manifestantes concentraron parte de la protesta en la puerta N.° 6 de la ciudad universitaria, donde restringieron el tránsito durante la jornada. El bloqueo también dificultó la salida de vehículos que permanecían dentro del campus, aunque algunos lograron retirarse de manera progresiva.

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Los requerimientos

Entre los reclamos principales destacan una denuncia por presunto abuso psicológico en la filial de Espinar, la exclusión de la sede de Curahuasi del último examen de admisión y el retraso en la entrega de carnés universitarios, situación que obliga a los alumnos a pagar pasaje completo en el transporte público.

También se sumaron representantes de la sede de Kayra, quienes denuncian desabastecimiento de agua y laboratorios inoperativos.

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