Estudiantes de varias filiales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) tomaron este lunes la ciudad universitaria de Perayoc, en Cusco, en protesta por reclamos académicos, administrativos y de servicios básicos, y que podría radicalizarse si no hay respuesta rápida de las autoridades.

La medida incluyó el cierre de los principales accesos al campus, lo que afectó el ingreso y salida de alumnos, docentes y personal administrativo. La toma es encabezada por estudiantes de sedes como Espinar, Curahuasi y Kayra, que se han movilizado hasta el campus principal de la UNSAAC.

Según informó Canal N, los manifestantes concentraron parte de la protesta en la puerta N.° 6 de la ciudad universitaria, donde restringieron el tránsito durante la jornada. El bloqueo también dificultó la salida de vehículos que permanecían dentro del campus, aunque algunos lograron retirarse de manera progresiva.

Los requerimientos

Entre los reclamos principales destacan una denuncia por presunto abuso psicológico en la filial de Espinar, la exclusión de la sede de Curahuasi del último examen de admisión y el retraso en la entrega de carnés universitarios, situación que obliga a los alumnos a pagar pasaje completo en el transporte público.

También se sumaron representantes de la sede de Kayra, quienes denuncian desabastecimiento de agua y laboratorios inoperativos.