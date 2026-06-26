Subasta pública. (Foto: Indecopi)
Subasta pública. (Foto: Indecopi)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Indecopi informó que este 30 de junio de realizará el quinto remate público del año, en el que subastará 33 inmuebles ubicados en las regiones de Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco.

Entre los bienes a rematar se encuentran una casa con precio base de S/ 27,407.42 y un terreno desde S/ 59,914.52, entre otros. Los interesados pueden revisar previamente los catálogos a través del .

El remate se llevará a cabo a partir de las 8:45 a. m. en la sede central del Indecopi, ubicada en la avenida Del Aire 384, en San Borja (referencia: cuadra 15 de la avenida Canadá).

LEA TAMBIÉN: Indecopi alerta sobre revisión de vehículos Toyota, Lexus y Honda por posibles fallas
El remate se llevará a cabo a partir de las 8:45 a. m. en la sede central del Indecopi.
El remate se llevará a cabo a partir de las 8:45 a. m. en la sede central del Indecopi.

¿Cómo participar en el remate?

  • Presentarse, como mínimo, 20 minutos antes de la hora programada, portando su DNI vigente. Quienes cuenten con documentos vencidos serán impedidos de participar, conforme al artículo 37 de la Ley 26497.
  • Acreditar un monto no menor al 10% del valor de tasación del bien que deseen adquirir, ya sea en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi.
  • Quienes participen en representación de una persona natural o jurídica deberán presentar un poder vigente, inscrito en la oficina registral correspondiente.
  • Para más información, los interesados pueden comunicarse con la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla al 985 646 910 o a los correos electrónicos / .

El Indecopi recuerda a los agentes del mercado la importancia de competir de manera leal, respetar los derechos de los consumidores y cumplir con la normativa de propiedad intelectual, a fin de evitar sanciones que pueden derivar en este tipo de medidas.

El cumplimiento de las reglas contribuye al bienestar de la ciudadanía y fortalece la reactivación económica del país.

TE PUEDE INTERESAR

¿Puede una municipalidad prohibir shows en restaurantes? Lo que dijo Indecopi
Indecopi alerta sobre revisión de vehículos Toyota, Lexus y Honda por posibles fallas
Indecopi ratifica sanción a banco por llamada publicitaria sin consentimiento

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.