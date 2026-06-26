El Indecopi informó que este 30 de junio de realizará el quinto remate público del año, en el que subastará 33 inmuebles ubicados en las regiones de Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco. Estos bienes fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual.

Entre los bienes a rematar se encuentran una casa con precio base de S/ 27,407.42 y un terreno desde S/ 59,914.52, entre otros. Los interesados pueden revisar previamente los catálogos a través del enlace.

El remate se llevará a cabo a partir de las 8:45 a. m. en la sede central del Indecopi, ubicada en la avenida Del Aire 384, en San Borja (referencia: cuadra 15 de la avenida Canadá). Los participantes deberán presentarse con anticipación y cumplir con los requisitos establecidos, a fin de garantizar un proceso ordenado y transparente.

El remate se llevará a cabo a partir de las 8:45 a. m. en la sede central del Indecopi.

¿Cómo participar en el remate?

Presentarse, como mínimo, 20 minutos antes de la hora programada, portando su DNI vigente. Quienes cuenten con documentos vencidos serán impedidos de participar, conforme al artículo 37 de la Ley 26497.

Acreditar un monto no menor al 10% del valor de tasación del bien que deseen adquirir, ya sea en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi.

Quienes participen en representación de una persona natural o jurídica deberán presentar un poder vigente, inscrito en la oficina registral correspondiente.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla al 985 646 910 o a los correos electrónicos mrociolara01@gmail.com / ejecucion@indecopi.gob.pe.

El Indecopi recuerda a los agentes del mercado la importancia de competir de manera leal, respetar los derechos de los consumidores y cumplir con la normativa de propiedad intelectual, a fin de evitar sanciones que pueden derivar en este tipo de medidas.

El cumplimiento de las reglas contribuye al bienestar de la ciudadanía y fortalece la reactivación económica del país.