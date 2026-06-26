El Indecopi informó que este 30 de junio de realizará el quinto remate público del año, en el que subastará 33 inmuebles ubicados en las regiones de Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco. Estos bienes fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual.
Entre los bienes a rematar se encuentran una casa con precio base de S/ 27,407.42 y un terreno desde S/ 59,914.52, entre otros. Los interesados pueden revisar previamente los catálogos a través del enlace.
El remate se llevará a cabo a partir de las 8:45 a. m. en la sede central del Indecopi, ubicada en la avenida Del Aire 384, en San Borja (referencia: cuadra 15 de la avenida Canadá). Los participantes deberán presentarse con anticipación y cumplir con los requisitos establecidos, a fin de garantizar un proceso ordenado y transparente.
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¿Cómo participar en el remate?
- Presentarse, como mínimo, 20 minutos antes de la hora programada, portando su DNI vigente. Quienes cuenten con documentos vencidos serán impedidos de participar, conforme al artículo 37 de la Ley 26497.
- Acreditar un monto no menor al 10% del valor de tasación del bien que deseen adquirir, ya sea en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi.
- Quienes participen en representación de una persona natural o jurídica deberán presentar un poder vigente, inscrito en la oficina registral correspondiente.
- Para más información, los interesados pueden comunicarse con la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla al 985 646 910 o a los correos electrónicos mrociolara01@gmail.com / ejecucion@indecopi.gob.pe.
El Indecopi recuerda a los agentes del mercado la importancia de competir de manera leal, respetar los derechos de los consumidores y cumplir con la normativa de propiedad intelectual, a fin de evitar sanciones que pueden derivar en este tipo de medidas.
El cumplimiento de las reglas contribuye al bienestar de la ciudadanía y fortalece la reactivación económica del país.