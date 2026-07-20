El proyecto para la construcción de un centro comercial en Huaraz fue presentado recientemente ante inversionistas y representantes del sector empresarial en Lima. Dicha reunión permite que la iniciativa continúe su proceso de promoción y evaluación con miras a captar inversión privada para su construcción.

La exposición se realizó en el evento “Proyectos en Activos: Impulsando el Desarrollo Mediante Inversión Privada”, organizado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). En el encuentro se dieron a conocer los principales alcances de la propuesta, su ubicación, el monto estimado de inversión y las alternativas para desarrollar el proyecto mediante la participación del sector privado, informó Áncash Noticias.

Con esto, indicó el portal informativo, el proyecto ingresa a una nueva etapa orientada a la búsqueda de capital privado, aunque su ejecución dependerá del cumplimiento de las siguientes evaluaciones técnicas, financieras y administrativas.

Inversión en el mall

La propuesta contempla una inversión aproximada de S/ 36 millones para desarrollar infraestructura comercial, recreativa y de servicios sobre un terreno de propiedad municipal ubicado en el sector El Pinar, en el distrito de Independencia. El proyecto considera espacios destinados al comercio, entretenimiento, recreación y atención tanto de residentes como de visitantes.

En la presentación se destacó la ubicación del proyecto como uno de sus principales atributos comerciales, debido a su cercanía con Huaraz y a las vistas hacia la Cordillera Blanca. La iniciativa busca responder al crecimiento de la actividad turística y comercial en la provincia, donde actualmente no existe un centro comercial de esta magnitud.

Operadores interesados

Ladislao Cruz, burgomaestre de Independencia, señaló a Gestión que a la fecha, según información de Proinversión, existen diferentes operadores de centros comerciales interesados en este proyecto, destacando el chileno Parque Arauco (dueños de Larcomar y Megaplaza) y el Grupo Intercorp, propietarios de la cadena de malls Real Plaza.

“Proinversión nos adelantó que hay varias entidades muy interesadas en este centro comercial. De hecho, un funcionario de Intercorp estuvo por aquí viendo el terreno, pues ellos anteriormente ya han tenido la expectativa de ejecutar un mall en Huaraz”, remarcó la autoridad.