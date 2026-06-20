TF valida exigencia de trazabilidad y abre debate sobre comprador de buena fe. (Imagen: Andina)
TF valida exigencia de trazabilidad y abre debate sobre comprador de buena fe. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Ante la compra de un producto, de origen importado, se suele pensar que la factura “cubre” toda contingencia. Sin embargo, un reciente pronunciamiento del Tribunal Fiscal (TF) podría cambiar esta idea.

TE PUEDE INTERESAR

EE.UU. empieza a devolver US$166,000 millones en aranceles de Trump quiénes califican al reembolso y cómo gestionarlo en línea vía CAPE
Errores en Aduanas: operadores podrán pagar multa en vez de perder la mercancía
Ahora se podrá pagar multa y ya no perder mercancías frente a errores en Aduanas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.