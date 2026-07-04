A pesar de los meses de altas temperaturas desde enero a la fecha, la demanda de protectores solares en el sector empresarial no se habría disparado en el primer semestre. Para Palmera, empresa peruana de protectores solares y repelentes enfocada en el sector industrial, los pedidos se mantuvieron al mismo nivel que en 2025. Sin embargo, las perspectivas empiezan a cambiar. La alerta por un fenómeno de El Niño Costero predominantemente fuerte activó pedidos de empresas, anticipando una campaña que se podría adelantar, mientras la compañía explora fórmulas contra nuevos agentes más allá de la radiación solar.
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