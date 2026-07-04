Foncho Ramirez-Corzo, socio fundador de la empresa, señaló que la alerta climatológica por la prolongación del Niño Costero encendió las alertas en el mercado. Así, destacó que ya se observa un incremento de demanda de protectores solares y repelentes.

“Al subir la temperatura del mar, lo que aumenta son las nubes y esos episodios de calor intenso con lluvias torrenciales, tropicalizando un poco la costa y sobre todo aumentando el nivel de riesgo a toda esa gente que está trabajando bajo el sol”, explicó a Gestión.

De esa manera, la empresa espera que el repunte de demanda, que normalmente llega en noviembre, se materialice desde agosto y se mantenga hasta marzo de 2027. Así, las ventas finalmente podrían incrementarse en 10% este 2026, tras haberse solo mantenido en la primera mitad del año aún cuando esperaban un avance de 15%.

Foncho Ramirez-Corzo, socio fundador de la empresa, señaló que la alerta climatológica por la prolongación del Niño Costero encendió las alertas en el mercado.

Canales: industrial sostiene el negocio

Palmera trabaja con tres frentes comerciales: canal industrial B2B; retail moderno en home centers y consumo masivo; y canal tradicional. El canal industrial representa más del 70% del negocio y atiende a minería, agroindustria, construcción y servicios.

“El consumo institucional es el que no hemos visto crecer en nuestra primera mitad del año”, manifestó Ramirez-Corzo.

En retail, la compañía compite con sus dos marcas en Plaza Vea, Sodimac, Maestro, Promart y Tambo; mientras que en canal tradicional tienen distribuidores en Las Malvinas y el centro de Lima. En todos estos formatos, el ejecutivo refirió que el mercado acoge cada vez un mayor número de jugadores.

Palmera espera que el repunte de demanda de protectores solares, que normalmente llega en noviembre, se materialice desde agosto y se mantenga hasta marzo de 2027. (Foto: Freepik).

Nuevas fórmulas: protección más allá del UV

La innovación es la segunda apuesta de Palmera. Tras 10 años en el mercado y con un portafolio de dos marcas de bloqueador y repelentes en presentaciones desde litro hasta sachet de 10 gramos, la compañía investiga ahora la protección contra la radiación azul.

“Estamos investigando nosotros sobre nuevos tipos de protección cosmética para trabajadores, y una de las tendencias más importantes que hay ahora es la protección contra trabajadores dentro de oficinas para la radiación azul de las pantallas”, indicó Ramirez-Corzo.

La idea es integrar en una sola fórmula protección UV (ultravioleta), repelente, contra micropartículas de contaminación y luz azul. Al respecto, reconoció que Asia lleva la delantera en el desarrollo de estos productos.

“Es otro mercado, totalmente en otro nivel. Es ahí donde se generan las tendencias, donde los laboratorios están innovando con nuevas presentaciones”, anotó.

Palmara investiga ahora nuevas fórmulas para la protección contra la radiación azul, generada por pantallas de dispositivos tecnológicos.

Producción local y exportación en evaluación

El modelo productivo de Palmera se mantiene 100% en Perú, apoyado con los dos fabricantes de cosméticos más grandes del país como socios. En exportación, la firma ve oportunidades en la Comunidad Andina por facilidad regulatoria, pero reconoce que fuera del bloque los procesos se alargan por el registro sanitario y la necesidad de socios locales.

“Todavía no se ha concretado ningún negocio serio”, manifestó Ramirez-Corzo.

La compañía también avanza en un proyecto de automatización de sus procesos y plataformas de gestión con inteligencia artificial para estimar demanda e inventario con mayor precisión, buscando ganar velocidad frente a la competencia que llega al mercado.