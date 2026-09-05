Renato Constantini, country manager de TC Latin America Partners, señaló que el centro comercial actualmente efectúa la reconversión de alrededor de 2,000 m2 situados en el primer piso y en el que en los siguientes meses buscan acoger a un supermercado. Dicho espacio inicialmente estuvo dirigido para el comercio tradicional, a través de tiendas de entre 10 y 12 m2, que se orientaban al comercio de textiles, zapatos y afines.

“Ya estamos trabajando en esta reconversión y también en el diálogo con dos supermercados importantes. Uno de ellos será nuestra nueva tienda ancla, que esperamos esté operativa antes de fin de año”, señaló el vocero.

Además, a mediano plazo, adelantó que esperan la reconversión de otros 2,000 m2 en este mismo nivel, donde las opciones que se evalúan están relacionados con operadores gastronómicos, moda y mejoramiento del hogar. “Este nuevo proyecto vería la luz a mediados del 2027 y aunque no hay nada definido aún, lo que estamos considerando es un concepto de restaurantes medianos, con áreas de 200 m2 a 300 m2 cada uno, y un patio de comidas en común. La otra propuesta sería una tienda de ropa especializada, tipo H&M o una tienda de mejoramiento para el hogar como Casaideas”, expresó.

En concreto, el representante manifestó que el objetivo es que el mall transite de manera paulatina por un proceso de gentrificación; es decir, el reemplazo de marcas pequeñas por locatarios de mayor alcance. De hecho, el centro comercial viene incorporando a firmas como Starbucks y ha recibido el interés de marcas de NGR, el holding gastronómico de Intercorp que opera Papa John’s, Dunkin, Chinawok, entre otros.

“Estamos con un nivel de ocupación de cerca del 70% y aguardamos a cierre de año llegar al 88%. Por ahora, tenemos tiendas anclas como Dollarcity, Cineplanet y el gimnasio arequipeño Revo Sport, que en total coberturan casi 4,000 m2. La reconversión, cuyo cada proyecto demandará de alrededor de S/ 800,000, sumará en este fortalecimiento del mix comercial”, remarcó.

Una clínica, instituto y hotel en cartera

Adicional a la operación de Paseo Central, TC Latin America Partners también avanza en cuanto a planes inmobiliarios en áreas adyacentes. Así, en la parte posterior del hotel, sobre un terreno de 3,600 m2, la gestora proyecta en el 2028 construir una torre de tres a cuatro pisos, con aproximadamente 2,000 m2 por nivel.

“La idea es alquilarlo a una clínica o a un instituto. En el pasado hemos tenido acercamientos con algunas instituciones, pero nos comentaron que deseaban ver al mall más consolidado. Eso fue hace un par de años atrás y los cambios que hemos sostenido nos han trasladado a esta etapa de madurez del mall, en el que consideramos que podemos retomar las conversaciones”, sostuvo Constantini.

Sin embargo, no es el único proyecto. Dentro del portafolio del fondo también figura la edificación de un hotel de categoría tres o cuatro estrellas, cuya operación estaría a cargo de un tercero.

“El hotel lo vamos a construir sobre el tercer nivel del centro comercial, de ese modo se concibió el proyecto desde un inicio. Estimamos que en el 2028 podamos empezar con esta iniciativa”, afirmó.

Constantini explicó que el hospedaje busca aprovechar la cercanía con el terminal terrestre de Arequipa, a fin de captar los turistas nacionales e internacionales que llegan a la Ciudad Blanca. A ello, agregó el proceso de valorización y transformación del entorno del centro comercial, considerando que a pocos metros se sitúa el proyecto inmobiliario Parque Central Residencial.

“Este complejo residencial tiene aproximadamente 239 unidades que se van a desarrollar al costado izquierdo del centro comercial. Eso significa una población de aproximadamente 1,300 personas, que se convierten en público potencial del mall”, expresó.

Usan tecnología para reforzar seguridad en ‘Juan de Arona’

En Lima, la gestora de inversiones posee el Centro Empresarial Juan de Arona (San Isidro), uno de los activos más importantes de su portafolio en Perú. Este edificio dispone de cerca de 19,000 m2 de área arrendable en oficinas de categoría prime.

Con una ocupación al 100%, dicho activo incorporó recientemente una tecnología suiza de monitoreo estructural, consistente en sensores distribuidos estratégicamente que permiten identificar movimientos, desgastes y otras anomalías en la construcción para facilitar labores de mantenimiento y prevención.

Centro Empresarial Juan de Arona (San Isidro).

“Por ejemplo, ante un sismo, el sistema permite monitorear la respuesta del edificio y emitir alertas sobre la necesidad de evacuar. Además, después del movimiento, la tecnología podrá evaluar en tiempo real las condiciones estructurales para determinar si el inmueble es seguro para volver a ser ocupado”, resaltó

Constantini indicó que esta tecnología ingresará por primera vez al Perú y su implementación responde a la necesidad de reforzar la seguridad de los locatarios y colaboradores del centro empresarial, sobre todo, tras accidentes estructurales ocurridos en otro tipo de edificaciones.

El dato