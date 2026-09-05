Paseo Central es un activo del fondo de inversiones TC Latin America Partners. (Foto: TC Latin America Partners)
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Mayumi García
mailMayumi García

Tras afrontar un complejo escenario a consecuencia de las restricciones establecidas por la pandemia de la covid19, Paseo Central, el mall arequipeño del fondo de inversiones TC Latin America Partners, retomó con mayor impulso sus operaciones el 2022. Hoy, a cuatro años de este “reinicio”, la firma administradora de capital privado prepara una serie de proyectos dentro de los 15,000 metros cuadrados (m2) de los que dispone en el distrito Jacobo Hunter (Arequipa).

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