Edificios en el este de Santiago, Chile.
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Agencia Bloomberg
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Chile permitirá por primera vez que los fondos de pensiones locales participen en pactos de recompra y retroventa inversa, una medida que busca mejorar su gestión de liquidez reduciendo costos, al tiempo que impulsa los volúmenes de negociación en un segmento poco activo del mercado de deuda latinoamericano.

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