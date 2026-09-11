El cambio fue anunciado el miércoles como parte de un paquete de 30 medidas para desarrollar el mercado de capitales, incluidas propuestas para facilitar que las empresas medianas emitan bonos y reducir los trámites y los impuestos que enfrentan los inversionistas extranjeros al comprar activos chilenos.

Chile tiene uno de los mayores mercados de renta fija de América Latina, pero la negociación sigue siendo relativamente baja. Inversionistas institucionales como los fondos de pensiones suelen mantener los bonos hasta su vencimiento, lo que amplía la diferencia entre los precios de compra y venta en comparación con otros mercados de la región. Los fondos de pensiones privados poseen unos US$ 45,000 millones en bonos de la Tesorería chilena, cerca del 40% del mercado, además de gran parte de la deuda corporativa elegible.

La propuesta “debería aumentar la profundidad del mercado secundario, mejorar la formación de precios y reducir parte de las primas de liquidez de la renta fija local”, dijo Marco Gallardo , subgerente de inversiones de renta fija en BICE Inversiones.

Negociación de instrumentos locales de renta fija sigue baja | La frecuencia de compra y venta ha mejorado desde 2022, pero sigue por debajo de sus máximos históricos

Los pactos de recompra, conocidas como repos, permitirían a los fondos de pensiones obtener efectivo temporalmente usando valores de alta calidad como garantía, lo que aumentaría su liquidez. Ese dinero no podría invertirse en “instrumentos de capital”. En los pactos de retroventa, en cambio, los fondos colocarían efectivo a corto plazo a cambio de una garantía.

Actualmente, los fondos de pensiones colocan gran parte de su exceso de liquidez en instrumentos bancarios de corto plazo. Con los pactos de retroventa podrían destinar ese efectivo a inversiones respaldadas por garantías de alta calidad y obtener mejores rendimientos.

Mercado rezagado

La negociación en bolsa de deuda soberana chilena ha promediado unos US$ 270 millones diarios este año, una fracción de los casi US$ 110,000 millones en circulación, según una propuesta del Ministerio de Hacienda para crear un programa de creadores de mercado. Nueve bonos concentran el 80% del volumen negociado, mientras que otros 11 no han registrado operaciones este año.

Los fondos de pensiones suelen ser inversionistas que compran y mantienen los activos y, debido a que dominan el mercado, los bonos de alta calidad tienden simplemente a desaparecer y tienen poca negociación secundaria. Permitir que los fondos de pensiones presten bonos mediante repos abrirá, como mínimo, un nuevo canal para que los fondos del mercado monetario inviertan efectivo, pero también debería facilitar la negociación de bonos en general. —Sebastian Boyd, estratega macroeconómico.

La frecuencia con que un administrador compró y vendió valores soberanos promedió 7.6 veces al año entre 2008 y 2019, pero cayó a 3.2 veces entre 2020 y 2024, y desde entonces solo se ha recuperado parcialmente, señaló el Banco Central de Chile en su informe de estabilidad financiera de fines del año pasado.

La falta de negociación ha elevado los costos. El diferencial entre los precios de compra y venta del bono del gobierno chileno a 10 años es relativamente amplio frente a un grupo de 33 economías desarrolladas y emergentes, según la autoridad monetaria. En esta medición, Chile muestra un peor desempeño que México, Brasil y Colombia.

“La incorporación de las AFP a los repos logra reducir las primas de liquidez, eso debería traducirse en una compresión de tasas, especialmente en bonos soberanos y bancarios de alta liquidez, aunque el efecto probablemente sea gradual y no necesariamente de gran magnitud en el corto plazo”, dijo Gallardo . “El efecto indirecto puede extenderse a buena parte de la renta fija local”.

Creadores de mercado

Por separado, el gobierno está creando un programa de creadores de mercado para impulsar la negociación.

El Banco Central, en tanto, ha estado desarrollando normas para dar mayor certeza jurídica a estas operaciones, incluido el tratamiento de las garantías y la compensación de obligaciones en caso de incumplimiento de una contraparte.

Los cambios llegan después de años de advertencias de participantes del mercado e instituciones internacionales sobre las barreras al desarrollo del mercado de repos de Chile. El Fondo Monetario Internacional identificó el escaso desarrollo de este mercado como un obstáculo para la liquidez y planteó una mayor participación de los fondos de pensiones como una forma de contribuir a profundizarlo.

Los fondos de pensiones chilenos acumulan una montaña de bonos | Las administradoras de pensiones poseen cerca del 40% de los títulos soberanos chilenos.

Y al abordar una restricción clave del mercado, las AFP también podrían contar con otra vía para generar rendimientos.

“Los fondos de pensiones pueden mejorar los rendimientos mediante repos de valores demandados por operadores que necesitan cubrir posiciones cortas”, escribió el Fondo Monetario Internacional en un informe el año pasado. “Tanto los fondos de pensiones como los fondos mutuos también pueden utilizar repos para respaldar una gestión eficiente de cartera que reduzca el riesgo y mejore el rendimiento”.