“Serán más de US$500 millones”, señaló Corinne Flores, presidenta de la Cámara de Comercio Industria y Producción de Tacna, a Gestión. La estimación, explicó, no corresponde a un solo proyecto, sino a la suma de los montos que distintas empresas habían planteado durante sus acercamientos a Zofratacna.

“Las empresas que venían decían, por ejemplo: ‘Puedo otorgar 80 puestos de trabajo, hay uno de 150, de 120′, y ‘mi inversión va a ser de US$ 100 millones, de US$ 150’. Entonces, sumando, como son varias empresas, se calcula pues una buena inversión”, comentó.

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La cifra contrasta con los US$ 15 millones de inversión que calcula el Gobierno a partir de los proyectos identificados con la medida. Sin embargo, las estimaciones de la Cámara sobre la generación de empleos sí se acerca al cálculo del Gobierno, que estima alrededor de 22,000 puestos nuevos de trabajo.

“De puestos de trabajo, entre 15,000 a 20,000, esperemos. Tacna es netamente comercial, vive del comercio”, agregó. La expectativa, añadió, es que la llegada de nuevas inversiones genere también un mayor movimiento económico en la región, a través del consumo y el gasto de las familias.

De un hangar de aviones a fábricas y call centers

Flores aclaró que todavía no existe un número cerrado de empresas que hayan formalizado su intención de ingresar. Sin embargo, señaló que la administración de Zofratacna ya está enviando información a compañías que habían evaluado ingresar anteriormente, pero cuyos procesos se habían frenado por las restricciones.

La presidenta de la Cámara aclaró que el proceso no implica la venta de terrenos de Zofratacna. Los inversionistas podrán acceder a los espacios mediante cesión en uso. La empresa interesada que cumpla con las condiciones puede participar en una subasta pública y, si obtiene el espacio, acceder a su uso por un determinado periodo.

El interés, según explicó Flores, abarca distintos sectores y no se limita a actividades comerciales. “Hay una empresa que quería poner un hangar para reparar aviones. Hay industrias de electricidad, una fábrica de helados, una fábrica de maletas, envasadoras de frutas y legumbres y varios call centers”, detalló.

El interés también alcanza a proyectos de mayor escala vinculados con inversionistas asiáticos. “Los chinos y los coreanos han hablado de un parque ecológico, de almacenamiento, de mercados y también de todo lo que tiene que ver con conectividad logística”, señaló. Respecto de los mercados interesados, Flores mencionó Brasil, Bolivia, Argentina, China, Corea, Rusia y Canadá.

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El factor logístico y la carretera pendiente

Una de las razones detrás de este interés es la ubicación de Zofratacna. El complejo se encuentra a unos 45 kilómetros de Arica, donde opera el Terminal Puerto Arica (TPA), una conexión que concentra buena parte del movimiento de mercancías hacia la zona y permite atender mercados de Bolivia y Brasil.

Flores considera que esta ubicación puede convertir a Zofratacna en una plataforma para empresas que buscan utilizar la costa del Pacífico para atender mercados del sur del continente. “Todo el ingreso de mercadería es por Arica. Chancay recién se ha implementado, pero todavía hay muy poco movimiento. Ahora, con el cabotaje, tenemos un poquito más de opciones”, sostuvo.

Otro de los proyectos que la Cámara considera clave para multiplicar el impacto económico de Zofratacna es la carretera Tacna-Collpa-La Paz. La vía está dividida en tres tramos: los tramos 1 y 3 ya fueron ejecutados, mientras que el segundo permanece pendiente. Flores estima que completar ese segundo tramo requeriría entre US$ 80 millones y US$ 120 millones, mientras que la carretera completa fue valorizada originalmente en alrededor de US$480 millones.

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Para Tacna, la importancia de esta vía está en reducir sustancialmente el tiempo de conexión con La Paz y abrir una ruta para el intercambio comercial con Bolivia y Brasil. La carretera permitiría conectar la región con mercados brasileños y facilitar el tránsito de mercancías hacia Zofratacna y el puerto de Arica.

“El movimiento económico, los brasileros que bajarían, los bolivianos, nosotros también que llevaríamos nuestras exportaciones hacia allá. Habría un flujo bárbaro y también para Zofratacna”, indicó Flores.

El límite que aún queda fuera de Zofratacna

El alcance del decreto recientemente aprobado se limita al complejo de Zofratacna y no se extiende al resto de Tacna. La Cámara busca que la excepción pueda ampliarse a las nueve regiones fronterizas que enfrentan restricciones derivadas del artículo 71 de la Constitución. Esta norma restringe a los extranjeros la adquisición o posesión de tierras dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, salvo se autorice una excepción.

“El problema es que ahora solamente se ha logrado el decreto supremo para la ciudadela, no para todo alrededor de la región”, recalcó Flores.

Zofratacna tiene una ubicación estratégica a unos 45 kilómetros del puerto de Arica, que es utilizado para buena parte de las cargas que abastecen a Tacna y la zona sur. (Foto: Archivo)

La dirigente sostiene que esta limitación continúa dificultando la llegada de hoteles, empresas y otros proyectos a la ciudad de Tacna. “Había un proyecto de un hotel de unos US$ 70 millones y finalmente se tuvo que ir a Arica porque no se pudo instalar acá”, recordó Flores, así como un proyecto de centro comercial que tampoco se concretó por este motivo.

Por ello, considera que el siguiente paso debería ser ampliar la excepción para permitir una mayor llegada de capital a las regiones fronterizas. “Lo ideal también sería lograr la excepción del artículo 71 para las nueve regiones”, apuntó.

Bebidas alcohólicas: el beneficio tributario que buscan mantener

Otro de los temas que la Cámara busca mantener abierto es el tratamiento tributario de las bebidas alcohólicas que ingresan a Zofratacna. Flores explicó que el beneficio vigente termina el 31 de diciembre de 2026 y que, desde el 1 de enero de 2027, estos productos pasarían al régimen general y pagarían los tributos correspondientes.

La preocupación es que el cambio encarezca los productos y afecte uno de los principales rubros de recaudación de Zofratacna. También advierte que podría afectar la formalización del comercio de bebidas alcohólicas y empujar al contrabando. “Nos ha costado 36 años para poner a la gente que se dedicaba a la informalidad a tributar. ¿Por qué quitar algo que nos ha costado tanto y que ha ayudado a que la gente se eduque y se formalice?“, cuestionó.

Por ello, la Cámara busca mantener el actual tratamiento tributario y que las bebidas alcohólicas sigan dentro de la franquicia turística.

Para la Cámara de Comercio Industria y Producción de Tacna, la apertura al capital extranjero puede ser el inicio de una etapa de mayor actividad para Zofratacna, aunque el impacto dependerá también de resolver los problemas de infraestructura y conectividad de la región.

“La idea es congregar a muchos inversionistas, generar empleo, lograr que estas empresas paguen sus impuestos y contribuyan al erario nacional. Así podemos generar un circuito económico virtuoso e importante para la región”, subrayó Flores.

El próximo 25 de septiembre, cuando Zofratacna cumpla 36 años de funcionamiento, la expectativa es que ya pueda mostrar los primeros avances concretos en la llegada de nuevas empresas al complejo. El reto será convertir el interés acumulado durante años en inversiones que finalmente lleguen a Tacna.