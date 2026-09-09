Zofratacna inició sus operaciones el 25 de septiembre de 1990 y el complejo ocupa alrededor de 400 hectáreas, de las cuales 180 están lotizadas y habilitadas para actividades productivas y de servicios. (Foto: Archivo)
Zofratacna inició sus operaciones el 25 de septiembre de 1990 y el complejo ocupa alrededor de 400 hectáreas, de las cuales 180 están lotizadas y habilitadas para actividades productivas y de servicios. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
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Durante años, Zofratacna ha visto pasar proyectos que no llegaron a concretarse, mientras otras ciudades avanzaban en nuevas actividades económicas y de inversión. Pero ese panorama está por cambiar. Un decreto supremo publicado a fines de agosto abrió una excepción que permite el ingreso de capital extranjero al complejo de Zofratacna, después de años de restricciones. La expectativa en Tacna es que este cambio permita finalmente aprovechar el potencial de la zona franca. La Cámara de Comercio Industria y Producción de Tacna estima que el movimiento podría ser mucho mayor al previsto inicialmente por el Gobierno. ¿Cuánto podría llegar a mover la inversión extranjera?

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